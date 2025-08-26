Indomet advierte sobre lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas calurosas

Santo Domingo, (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde las primeras horas de este martes se observa un incremento de la nubosidad en poblados del litoral costero caribeño, con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento asociados a una activa onda tropical ubicada sobre Haití.

De acuerdo con el organismo, la mayor actividad lluviosa de este fenómeno se concentra sobre las aguas del mar Caribe y afecta principalmente a las provincias Peravia, San José de Ocoa y Barahona.

Lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde

El reporte de Indomet indica que en horas de la tarde y primeras horas de la noche los aguaceros se estarán trasladando de forma moderada a fuerte, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia distintas localidades del país.

Entre las provincias bajo incidencia se encuentran Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, San Juan y Elías Piña, entre otras.

Recomendaciones a la población

El organismo advirtió que, pese a las lluvias, las temperaturas continúan calurosas debido a la presencia de polvo del Sahara y los vientos cálidos del sureste. Por esta razón exhortó a la población a:

Usar ropa ligera y de colores claros.

Ingerir suficientes líquidos.

Evitar la exposición prolongada al sol.

Buscar lugares frescos y ventilados.

Indomet mantiene en observación la evolución de esta onda tropical y recomienda a la ciudadanía seguir atentos a sus próximos boletines.