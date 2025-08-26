El dramaturgo y pionero del cine dominicano falleció a los 94 años, el mismo día en que se reconoce a los actores y actrices en todo el mundo

Santo Domingo. – El telón bajó de manera definitiva para Franklin Domínguez, considerado uno de los grandes maestros de la escena dominicana y pionero del cine nacional. El dramaturgo falleció este martes a los 94 años en la Plaza de la Salud, tras enfrentar complicaciones derivadas de un cáncer de próstata y fallos multiorgánicos.

La noticia fue confirmada por su amigo y colega Augusto Feria, quien lo despidió con una frase cargada de simbolismo: “Ha cerrado sus ojos para siempre. Ha bajado el telón poco a poco, como resultado de complicaciones finales del cáncer de próstata, diagnosticado desde 2014, shock séptico, tromboembolismo múltiple y fallo multiorgánico”.

Un adiós en fecha simbólica

La partida de Domínguez coincidió con la conmemoración del Día Internacional del Actor y la Actriz, lo que otorga a su despedida un matiz especial para las artes escénicas. “El 26 de agosto se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres del cine, la televisión y el teatro que con su talento brindan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas”, recordó Augusto Feria.

La voz de los actores

La Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) expresó el sentir del gremio con un comunicado en el que subrayó el vacío que deja su partida: “Hoy los telones y escenarios de nuestro país se enlutan con la partida de nuestro inmenso maestro, dramaturgo, actor y director, Franklin Domínguez. El dolor de esta despedida sólo lo supera la enorme gratitud de todos los artistas y de cada dominicano”.

El texto concluye con las últimas palabras del maestro: “¿Por qué lloras Franklin?… porque siento nostalgia del tiempo”.

Más allá de las tablas

Nacido en Santiago de los Caballeros en 1930, Domínguez construyó una trayectoria polifacética que abarcó la dramaturgia, la política, el periodismo y la gestión cultural. Cofundador de la Unión Pro-Teatro en los años sesenta, luchó por dignificar las condiciones de los actores y abrir espacios permanentes para las artes escénicas en un país donde los escenarios eran limitados.

En 1963 realizó “La silla”, primer largometraje dominicano, un retrato crítico de la dictadura de Trujillo que se convirtió en referente del cine nacional. También escribió obras musicales e infantiles, convencido de que la cultura debía sembrarse desde la niñez.

Su legado incluye más de 70 piezas teatrales, muchas traducidas a varios idiomas y representadas en Europa, Asia, África y América Latina. Fue distinguido en siete ocasiones con el Premio Nacional de Teatro y en 2003 recibió el Premio Nacional de Literatura.

Un referente de identidad

Franklin Domínguez fue un creador que entendió el teatro como una trinchera para la crítica social y la defensa de los valores democráticos. Su voz seguirá viva en cada escenario que lleve a escena su obra, en cada actor que alguna vez fue formado bajo su mirada y en cada espectador que vibró con sus historias.

Hoy, la cultura dominicana despide a uno de sus más grandes pilares.