Banco Popular otorga 32 nuevas becas del programa Excelencia Popular

El 50% de los beneficiados son mujeres y la mayoría cursará carreras en áreas STEM

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano otorgó 32 nuevas becas universitarias a jóvenes meritorios de escasos recursos como parte de su programa Excelencia Popular, que ya cuenta con más de 300 estudiantes activos y ha beneficiado a más de 650 jóvenes en sus 20 años de trayectoria.

Durante el acto de entrega, el presidente ejecutivo del banco, Christopher Paniagua, destacó la relevancia del programa, al asegurar que mantiene una tasa de empleabilidad del 80%, lo que refleja su impacto en la formación de profesionales competitivos y comprometidos con el desarrollo del país.

“Nuestros becados se insertan en el mercado laboral de manera muy rápida, porque cada uno es un profesional íntegro, disciplinado y competitivo. Es también un líder que se preocupa por su comunidad y tiene la capacidad de crear valor en su entorno”, afirmó Paniagua.

Reconocimiento a la excelencia académica

En el evento fueron reconocidos los estudiantes Auridanys Cabrera, Nicaury Sánchez, Ailyn Gilfillan, Yuliana Zorrilla, Alex Frías y Christopher Guerrero Lantigua, egresados en 2024 con calificación de índice académico perfecto (4.0).

En representación de sus compañeros, Guerrero Lantigua expresó palabras de agradecimiento y motivación a los nuevos becados.

Asimismo, Frank Rodríguez González, presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA, felicitó al banco por la visión de alinear este programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico.

Liderazgo juvenil y futuro digital

La mayoría de los nuevos becados cursará carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en línea con las demandas de un mercado laboral cada vez más digital.

Un dato destacado es que el 50% de las becas fueron otorgadas a mujeres, lo que resalta la creciente participación femenina en áreas como ingeniería, telecomunicaciones y ciberseguridad.

Más que una beca

El programa Excelencia Popular cubre el 100% de los costos de estudios superiores, entrega un equipo informático a cada beneficiario, formación complementaria en habilidades blandas y emprendimiento, así como la oportunidad de realizar pasantías en las filiales del Grupo Popular.

Como novedad, esta edición incorpora un componente de mentoría, a través del cual colaboradores de la entidad acompañarán a los estudiantes durante su formación, brindándoles orientación y apoyo personalizado.

 

