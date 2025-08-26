24.8 C
Santo Domingo
martes, agosto 26, 2025
Argentina lanza promociones aéreas y exención de visa para turistas dominicanos

Por: Redacción

Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos desde USD 500 y destinos internos desde USD 50

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (INPROTUR) presentó este lunes en Santo Domingo atractivas promociones de viaje para incentivar a los dominicanos a conocer los principales destinos turísticos argentinos durante la próxima temporada.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Nicolás de Ovando y contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli, quien dialogó con la prensa y con representantes del sector turístico local .

Promociones exclusivas para República Dominicana

Durante la presentación se anunciaron tarifas especiales de Aerolíneas Argentinas:

  • Desde Punta Cana a Buenos Aires: USD 500.
  • Segundo destino dentro de Argentina: desde USD 50 o USD 100.
  • Período de venta: hasta el 30 de septiembre de 2025.
  • Período de viaje: hasta el 20 de noviembre de 2025 (viaje completo hasta el 30 de noviembre).
Exención de visa para dominicanos

A estas facilidades se suma la decisión del Gobierno argentino de eliminar el requisito de visa consular o Autorización de Viaje Electrónica (AVE) para ciudadanos dominicanos con pasaporte ordinario, siempre que tengan una visa estadounidense vigente. La medida, vigente desde julio de 2025, permite estadías de hasta 90 días por turismo .

Diversidad de experiencias

INPROTUR destacó que Argentina ofrece a los dominicanos una amplia variedad de experiencias: desde la riqueza cultural y paisajística del Norte argentino, pasando por los viñedos de Cuyo y la imponencia de la Cordillera de los Andes, hasta los glaciares y montañas de la Patagonia.

La Ciudad de Buenos Aires también se presentó como un destino vibrante y cosmopolita, con una fuerte propuesta cultural, gastronómica y nocturna .

Con estas acciones, Argentina busca fortalecer sus lazos turísticos con República Dominicana y consolidarse como un destino atractivo en el mercado regional.

 

Redacción

