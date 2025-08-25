33.8 C
Santo Domingo
lunes, agosto 25, 2025
“El Mayo” se declara culpable en Nueva York: golpe histórico al Cártel de Sinaloa

La fiscal general de EE. UU. celebra el acuerdo; la Justicia fija sentencia para el 13 de enero de 2026 y exige la devolución de US$15,000 millones

Nueva York, El cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable este lunes en una corte federal de Brooklyn por liderar una empresa criminal continua y por cargos bajo la ley RICO, confirmaron autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La fiscal general de EE. UU. calificó el resultado como una “victoria crucial” en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales, subrayando que Zambada enfrentará cadena perpetua. La audiencia de sentencia quedó programada para el 13 de enero de 2026.

Como parte del acuerdo, el capo aceptó un decomiso valuado en US$15,000 millones, producto de décadas de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia territorio estadounidense.

Las autoridades recordaron que “El Mayo” fue capturado en julio de 2024 y trasladado a custodia estadounidense tras una operación coordinada con agencias federales. El caso fue construido por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York junto a otras jurisdicciones federales.

El Departamento de Justicia destacó que el liderazgo de Zambada estuvo apuntalado por corrupción y el uso sistemático de la violencia para sostener el poder del cártel, y aseguró que el proceso es un paso más para desmantelar sus redes financieras y logísticas.

Ejército detiene a 49 haitianos indocumentados en Dajabón

