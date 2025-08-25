33.8 C
Noticias

Ejército detiene a 49 haitianos indocumentados en Dajabón

Por: Redacción

Fecha:

Según informaron las Fuerzas Armadas, los controles forman parte de las acciones de reforzamiento de la seguridad fronteriza.

 

Santo Domingo,  (EFE).— Un total de 49 nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos este lunes por soldados del Ejército de la República Dominicana durante operativos en distintos puntos de la provincia de Dajabón, en la frontera norte del país.

En el destacamento de Santiago de la Cruz fueron interceptados 13 indocumentados —nueve hombres, tres mujeres y un menor— cuando intentaban evadir el puesto militar.

En otro operativo, realizado en el puesto de chequeo de Aminilla, se detuvo a 20 ciudadanos haitianos, entre ellos diez hombres, cuatro mujeres y seis menores de edad.

Mientras tanto, en el destacamento de La Vigía se sorprendió a 16 personas más en condición irregular, incluyendo once hombres y cinco mujeres.

Todos los detenidos fueron trasladados a la sede del Décimo Batallón de Infantería, donde se siguen los protocolos migratorios “para los fines legales correspondientes”, explicó el Ejército en un comunicado.

Las autoridades militares resaltaron que los operativos son parte de la Operación de Control Migratorio Permanente que busca frenar la entrada irregular de extranjeros desde Haití, país que atraviesa una profunda crisis social, política y de seguridad.

En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han intensificado la vigilancia en la frontera terrestre, al tiempo que Migración ejecuta repatriaciones periódicas hacia Haití, en cumplimiento de la ley.

Con este operativo, suman decenas los migrantes interceptados en agosto en la franja fronteriza, una de las zonas más sensibles del país por la presión migratoria.

EFE
pma/mf

Redacción
Redacción

