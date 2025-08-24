El expresidente critica los apagones, la escasez de agua, el encarecimiento de los alimentos y el deterioro hospitalario en San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís. – El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de condenar al país a “vivir en la oscuridad”, en medio de una crisis caracterizada por apagones prolongados, falta de agua y alzas en los precios de los alimentos.

“Nos han condenado a vivir en la oscuridad. Después de haberse resuelto durante nuestra gestión el servicio eléctrico, ahora tenemos tandas de apagones de más de 8 horas. El pueblo está irritado, el pueblo está molesto, el pueblo está indignado, por eso desde ya le dicen que preparen sus maletas, porque en el 2028 e’ pa’ fuera que van”, expresó Fernández durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en el municipio de Consuelo.

El líder opositor cuestionó las múltiples explicaciones del gobierno sobre los apagones, que van desde la presencia de sargazo en las costas y las altas temperaturas hasta averías en una turbina de la central Punta Catalina. “Se han especializado en dar apagones de noche y de día, pero lo más preocupante es que no saben por qué son los apagones”, afirmó.

Crisis hospitalaria y abandono de infraestructuras

Fernández también criticó el deterioro del sector salud en la provincia, recordando que la remodelación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa ha sido inaugurada tres veces sin concluirse los trabajos.

Señaló, además, el desplome del techo del hospital Jaime Oliver Pino hace dos meses y calificó como “una tragedia” el abandono del hospital de El Puerto, donde las comunidades carecen de servicios médicos básicos.

“Tenemos un gobierno ineficiente, indolente e insensible a los problemas básicos de esta población”, sentenció el expresidente.

En contraste, Fernández recordó obras ejecutadas durante sus gestiones presidenciales en San Pedro de Macorís y la región Este, como la construcción del puente Mauricio Báez, la Autovía del Este, la edificación del Hospital Antonio Musa y la pavimentación de barrios. “El PRM prometió cambios, pero lo que ha hecho es conducirnos a un retroceso típico del siglo XIX. En cambio, desde la Fuerza del Pueblo hay una esperanza renovada para devolverle al país un rumbo de progreso”, concluyó.

Juramentaciones en San Pedro de Macorís

Durante su recorrido, Fernández juramentó a decenas de nuevos militantes de la FP, entre ellos exintegrantes del PRM y el PLD, así como líderes comunitarios y religiosos.

En el municipio de Consuelo, en un acto celebrado en el Club 7 de Septiembre, se integraron figuras como Luisa Mercedes De los Santos, Virgen Castillo Acosta, Jorge Antonio Castillo Acosta, Jean Carlos García Polanco, Ana María Santana Figueroa, Jorge Giménez Santana, Juana María Castillo Santana y Germán Ezequiel Tiburcio.

También se juramentaron María Altagracia Gabot (La Máquina), Freddy Medina, Mario Beltré, Tanya Soto, Yosandy Santana (presidente del Movimiento Juventud Fuerza del Pueblo), Robert Bonilla, Santos Ortiz, Roberto Antonio Santana (reformista y excandidato a regidor), Julio César Brito y Julio César Castro.

Otros dirigentes que ingresaron al partido fueron Yonairis Castillo Santana, Dolores Santana Figueroa, Andy Antonio Figueroa y Miguel Ángel Herrera, junto a un grupo numeroso de simpatizantes.

Fernández cerró su agenda en la provincia con la juramentación del pastor Darío Lizardo, presidente del movimiento Pastores Evangélicos con Leonel, integrado además por Sandi Añasco Ramírez, Bienvenido Mercedes, Sonia Pacheco y Edili Báez Polanco, entre otros.