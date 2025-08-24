Tres planchas competirán en las elecciones del Distrito Nacional del Colegio de Periodistas

Santo Domingo. La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ratificó este domingo la exclusión de la candidatura de José Altagracia Guzmán Beato a la presidencia del gremio y confirmó la participación de tres planchas en la contienda por la seccional del Distrito Nacional.

Entre las boletas aprobadas figura la encabezada por el periodista Francisco Marte, aspirante a la Secretaría General, junto a Francia Carela (Organización), Anabel Núñez (Finanzas), Juan Carlos Mejía (Educación), Julisa Morel (Comunicación), Logan Jiménez (Actas) y Jenny Santana (Vocal).

La CNE recordó que, conforme al reglamento interno, sus decisiones son inapelables y que durante el período electoral este organismo es la única autoridad facultada para organizar, dirigir y supervisar el proceso, en aplicación de los artículos 44 y 45.

En su resolución No. 5, el organismo ratificó que Guzmán Beato “no cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 10-91 y normas complementarias”, lo que invalida su inscripción.

El documento señala además que la acción de amparo interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) no fue notificada formalmente a la CNE y busca desconocer sus atribuciones. El organismo lamentó que este recurso fuera depositado sin agotar previamente los mecanismos internos.

La Comisión recordó que la elegibilidad de los candidatos está amparada en la sentencia TC/0080/22 del Tribunal Constitucional, que establece que el derecho de elegir y ser elegido en gremios profesionales se fundamenta en normas reglamentarias y estatutarias.

Con esta decisión, el proceso electoral en el Distrito Nacional queda oficialmente definido entre tres planchas, que serán sometidas al voto de los miembros en los próximos comicios del CDP.

