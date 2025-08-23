El tabloncillo está certificado por la FIBA y la instalación cuenta con espacios para múltiples disciplinas deportivas

SANTIAGO.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado la inauguración del polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), obra auspiciada por el Banco de Reservas en cumplimiento de un acuerdo entre ambas instituciones.

Peña valoró las modernas instalaciones, que estarán al servicio de cientos de jóvenes universitarios. “Esta obra se suma a un esfuerzo amplio en favor del deporte y la juventud que, desde nuestro Gobierno y bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, asumimos como un compromiso sin precedentes”, expresó.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que la obra refuerza la visión y compromiso de la entidad bancaria con la juventud y la comunidad educativa. Explicó que los trabajos incluyeron el remozamiento total de la cancha: reforzamiento del suelo, estructura metálica del techo, graderías, barandas, baños y pintura, en un área de 1,150 metros cuadrados.

“El deporte es un eje educativo de gran valor, y con esta obra buscamos fomentar la salud física y la recreación de niños, jóvenes y sus familias”, puntualizó Aguilera.

El rector de la PUCMM, Secilio Espinal, señaló que las instalaciones contribuyen al bienestar integral de la comunidad universitaria, en sintonía con la visión institucional de formar profesionales comprometidos con la transformación social, desde una filosofía humanística y cristiana.

Una cancha multifuncional

El polideportivo cuenta con una cancha apta para baloncesto, voleibol y fútbol, y espacios para tenis de mesa, judo, karate, taekwondo y ajedrez. El tabloncillo profesional está certificado por la FIBA, lo que garantiza estándares internacionales. Además, dispone de graderías con capacidad para 444 personas, vestidores con duchas, baños, áreas de almacenamiento y cuartos técnicos.

El acto inaugural reunió a autoridades gubernamentales, directivos de Banreservas, líderes deportivos, académicos, estudiantes y colaboradores de la universidad.