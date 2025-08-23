El organismo también mantiene en vigilancia dos áreas con potencial ciclónico en el Atlántico, una de ellas con alta probabilidad de convertirse en tormenta tropical.

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que una onda tropical localizada sobre Puerto Rico estará creando condiciones favorables para un incremento de las precipitaciones en gran parte del país durante el día de hoy.

Los meteorólogos José Medina y Jesús Beltré explicaron que en horas de la mañana se registrarán nublados con aguaceros dispersos en provincias del este y nordeste, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En la tarde, los efectos de esta onda tropical se combinarán con los asociados al ciclo diurno, provocando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

Según el reporte, las lluvias tenderán a disminuir de manera gradual al inicio de la noche, con un cielo de nubes dispersas y escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que seguirán muy calurosas, con valores mínimos entre 22 °C y 24 °C y máximos entre 33 °C y 35 °C. La institución recomendó mantenerse hidratados, vestir ropas ligeras y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Vigilancia ciclónica

El organismo también informó que vigila dos áreas con potencial ciclónico:

Una vaguada al noreste de las Antillas Menores , con probabilidad de 80 % de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, y de 90 % en los próximos siete días.

Una onda tropical en el Atlántico Central, con probabilidad de 10 % en 48 horas y 20 % en siete días.

El Indomet aseguró que mantiene un monitoreo constante y exhortó a la población a seguir atentos a sus boletines oficiales.