Fallece el actor Miguel Ángel Martínez, figura del teatro, cine y televisión

Por: Redacción

Fecha:

Sus restos serán expuestos en la Funeraria Blandino de Herrera; Ángel Muñiz lamenta la pérdida de su entrañable amigo

Santo Domingo. – La República Dominicana perdió este sábado a una de sus figuras más queridas de las artes escénicas. El actor Miguel Ángel Martínez fue hallado sin vida en su residencia, confirmaron familiares y allegados.

Los restos del artista serán velados en la Funeraria Blandino de la avenida 27 de Febrero, en Herrera, donde familiares, colegas y admiradores podrán rendirle homenaje.

El cineasta Ángel Muñiz, amigo cercano del intérprete, expresó su pesar en conversación con Diario Libre: “Es una lamentable pérdida. Tenía una relación más allá de la amistad con Miguel Ángel; siempre estuvo a mi lado en importantes proyectos cinematográficos y era un excelente profesional y gran ser humano.”

Martínez se destacó por su versatilidad en el teatro, la televisión y el cine, convirtiéndose en un referente para varias generaciones. Su talento y entrega le valieron el respeto y la admiración del público y de sus compañeros de profesión.

Su fallecimiento ha provocado una ola de reacciones en el medio artístico, donde se le reconoce como un actor de entrega total y una persona de gran calidad humana. En redes sociales, decenas de figuras de la cultura y la comunicación han manifestado su tristeza y solidaridad con la familia.

La partida de Miguel Ángel Martínez deja un vacío en la escena nacional, pero también un legado imborrable en la memoria cultural dominicana.

Llaman a frenar abusos mediáticos y proteger el derecho al honor en República Dominicana

