Santo Domingo.– El Ministerio de Agricultura quedó en el ojo del huracán tras confirmarse que varios de sus empleados fueron suspendidos e investigados, mientras que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ejecutó arrestos de altos mandos de seguridad de la institución por presuntos desvíos millonarios.

De acuerdo con un comunicado oficial, Agricultura explicó que desde hace dos semanas mantiene abierta una investigación interna sobre el manejo de recursos asignados al área de seguridad. Esa pesquisa provocó la suspensión de miembros de la división financiera y de seguridad, en espera de determinar el uso de los fondos.

“Una vez culminado el proceso seremos los primeros en informar con transparencia a la sociedad y actuar conforme a la ley”, señaló la institución.

Altos cargos bajo la lupa

El caso dio un giro mayor cuando la PEPCA confirmó la detención de Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio de Agricultura, y del coronel Harel Katz, encargado de la Seguridad Militar, ambos señalados en la red de irregularidades.

También figura en el expediente el jefe de Gabinete del ministro Limber Cruz, Freddy Fernández, así como empleados del área financiera que, según fuentes judiciales, son investigados por presuntas maniobras para desviar fondos de la institución.

El escándalo pone bajo presión al ministro Limber Cruz, cuya gestión se ve salpicada por una investigación que involucra directamente a colaboradores de confianza. La revelación ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en sectores productivos, que exigen respuestas rápidas y sanciones ejemplares.

La PEPCA no ha revelado el monto exacto de los recursos comprometidos, pero adelantó que se trata de una operación en curso que podría derivar en más arrestos en los próximos días.

Con este caso, Agricultura se convierte en el primer ministerio del gabinete de Luis Abinader en quedar envuelto en una investigación simultánea del Ministerio Público y de su propio organismo de control.

