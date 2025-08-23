La sede consular aclara los pasos a seguir cuando un caso de visa entra en proceso administrativo o es rechazado temporalmente bajo la sección 221(g).

Santo Domingo.– En una nota informativa publicada en la columna Ask the Consul, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo aclaró la diferencia entre el proceso administrativo y las denegaciones bajo la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El comunicado precisa que el proceso administrativo se aplica cuando el oficial consular necesita más tiempo para revisar el caso después de la entrevista. Este trámite puede tardar semanas o más, y la embajada notificará al solicitante o al peticionario únicamente si se requiere información adicional o al concluir la revisión.

En cambio, una denegación 221(g) ocurre cuando la visa es rechazada temporalmente porque faltan documentos o información clave. En ese escenario, el oficial consular entrega una notificación con las instrucciones para que el solicitante complete el expediente.

La sede diplomática enfatizó que la principal diferencia es que en el proceso administrativo la revisión depende de la institución, mientras que en la denegación 221(g) el solicitante debe actuar de inmediato para cumplir con lo requerido.

Con esta explicación, la Embajada de Estados Unidos busca orientar a los dominicanos que solicitan visas y reducir la confusión sobre los distintos estatus que pueden aparecer en sus trámites.