Los planteles suman 74 aulas para 2,960 estudiantes y el techado del Luperón fue reconstruido con estándares de la NBA y la FIBA

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado tres nuevos centros educativos en el Gran Santo Domingo que, en conjunto, aportan 74 aulas y beneficiarán a 2,960 estudiantes a partir del año escolar 2025-2026.

Los planteles entregados fueron la Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría, en Los Alcarrizos, con 25 aulas; la primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, en la Avenida Monumental, con 24 aulas, y la primera etapa de la Escuela Básica Fermina Peguero Payano, en La Guáyiga, con 25 aulas.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, llamó a estudiantes, familias y docentes a incorporarse con entusiasmo al inicio del año escolar 2025-2026, que arranca este lunes 25 de agosto. “Estas aulas se colmarán de vida este lunes, cuando reciban a nuestros estudiantes. Convirtamos estos espacios en lugares de sueños y entusiasmo”, expresó.

La directora del centro, sor Miguelina Pérez, agradeció al mandatario por la obra y por su compromiso con la comunidad de Los Alcarrizos. Mientras que Larimar Sandoval de la Cruz, estudiante de cuarto grado de primaria, agradeció en nombre de sus compañeros al presidente, al Minerd y a todos los que hicieron realidad una escuela segura, bonita y llena de esperanza, tras 10 años de espera.

Los planteles cuentan con áreas administrativas, biblioteca, enfermería, laboratorios, oficinas de orientación, salón de profesores, aulas especiales, cocina, comedor y cancha deportiva.

Remodelación histórica del polideportivo Luperón

Más temprano, el presidente Abinader y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inauguraron la remodelación del polideportivo del Ensanche Luperón, que llevaba más de 20 años sin mantenimiento. La obra tuvo una inversión superior a los RD$36 millones y devuelve a la comunidad un espacio moderno y seguro para la práctica deportiva.

Cruz explicó que desde su construcción en 2002 el techado no había recibido reparaciones y que las instalaciones estaban agotadas. El proyecto incluyó la sustitución total de asientos, techo, luminarias, ventiladores, oficinas y drenaje, así como la instalación de un tabloncillo certificado con los mismos estándares utilizados en la NBA.

“El presidente demuestra con hechos su compromiso con el deporte y la juventud. Este polideportivo forma parte del plan de rehabilitación de 31 techados multiuso en el Gran Santo Domingo”, afirmó el ministro.

Por su parte, Carlos Báez, presidente del Club Luperón, resaltó que el nuevo espacio no es solo una estructura, sino un lugar de sueños para niños y jóvenes. Subrayó que el techado cumple con los estándares de la FIBA y que no se había intervenido desde su inauguración.

Con estas inauguraciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la educación y el deporte, garantizando espacios modernos y seguros para el desarrollo de niños y jóvenes.