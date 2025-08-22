31.1 C
Entretenimiento

Wisin y Jowell & Randy 3D se presentarán juntos por primera vez en RD

El 18 de octubre en el Óvalo la Feria Ganadera

SANTO DOMINGO. El formidable exponente del reggeatón, Wisin, llega a la República Dominicana acompañado del sensacional dúo Jowell & Randy para presentar una exitosa puesta en escena el próximo 18 de octubre en el Óvalo de la Feria Ganadera, un histórico espectáculo donde los espectadores bailarán y cantarán en el marco de una producción ultramoderna, con muchos efectos especiales y sorpresas.

Eduardo Durán, productor artístico de ED Live, afirmó que será un espectáculo inolvidable, Wisin cuenta con una imponente producción y en el caso de Jowell & Randy estarán presentando su show 3D nunca antes visto en el país donde las luces y efectos especiales llenarán de magia y emoción esta presentación.

“Será una gran rumba para que los seguidores de Wisin y de Jowell & Randy bailen y canten al ritmo de lo mejor del reggeatón”, destacó.

El reggatón ha pasado de ser un género mal entendido a convertirse en un fenómeno global que ha traspasado las fronteras de los países hispanohablantes, gracias a la evolución de sus exponentes y el trabajo continuo de artistas como Wisin y Jowell & Randy.

Las boletas están a las ventas desde este 22 de agosto en Uepa Tickets para que todos sus seguidores puedan asegurar sus entradas y de esta manera obtener la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias y presupuesto.

