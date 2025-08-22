31.1 C
Santo Domingo
viernes, agosto 22, 2025
InicioDeportesWander Franco logra “no ha lugar” por caso de arma en San...
Deportes

Wander Franco logra “no ha lugar” por caso de arma en San Juan

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Ministerio Público deposita acusación contra Wander Franco en San Juan de la Maguana por porte ilegal de arma de fuego

El acusado también enfrenta un proceso en Puerto Plata...
Deportes

Aplazado juicio contra Wander Franco por abuso sexual

El inicio del juicio contra el pelotero dominicano se...
Noticias

Imponen presentación periódica al pelotero Wander Franco por porte ilegal de arma

Santo Domingo, (EFE).- La justicia dominicana impuso presentación periódica...

El Tribunal de la Instrucción rechazó abrir juicio al considerar insuficientes las pruebas; el Ministerio Público evaluará recurrir la decisión

Santo Domingo,  (EFE).— El Tribunal de la Instrucción de la provincia de San Juan dictó este jueves un auto de no ha lugar a favor del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, acusado de violar la ley sobre control y regularización de armas, municiones y materiales relacionados.

La decisión se adoptó durante la audiencia preliminar, luego de que la defensa del jugador sostuviera que las pruebas presentadas por el Ministerio Público carecían de fuerza suficiente para sostener la acusación, informaron a la prensa los abogados del pelotero.

Por su parte, la Fiscalía comunicó que esperará la notificación formal de la resolución para analizarla y determinar si recurrirá la sentencia.

El órgano acusador, representado por los fiscales Adolfo Augusto Pérez Féliz (titular) y Francis Amaury Bidó Matos, había solicitado apertura a juicio al afirmar que existían elementos de prueba relevantes y pertinentes que comprometían la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con la investigación, Franco fue arrestado en flagrante por miembros de la Policía Nacional el 10 de noviembre de 2024, alrededor de las 4:00 p. m., cuando portaba un arma en el vehículo en el que transitaba por la calle Doctor Cabral, del residencial Sara de los Ángeles, en el municipio de San Juan de la Maguana.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Abinader pide suspender acto del PRM por sus 5 años de gestión: “No es tiempo de política”
Artículo siguiente
Arajet lanza promo de verano con tarifas especiales: reserva del 18 al 25 de agosto

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Wisin y Jowell & Randy 3D se presentarán juntos por primera vez en RD

Entretenimiento 0
El 18 de octubre en el Óvalo la Feria...

Presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia abren en Bogotá la V Cumbre Amazónica

Noticias 0
El encuentro de la OTCA reúne a ocho países...

El FBI registra la casa de John Bolton en investigación por documentos clasificados

Noticias 0
El exasesor de seguridad nacional y crítico de Donald...

¿Qué pasó esta semana?

Paetongtarn Shinawatra se defiende tras filtración de audio polémico

Noticias 0
 La primera ministra, suspendida desde julio, enfrenta un posible...

Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

Noticias 0
Nizao, Peravia. El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones...

Wisin y Jowell & Randy 3D se presentarán juntos por primera vez en RD

Entretenimiento 0
El 18 de octubre en el Óvalo la Feria...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group