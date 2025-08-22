El Tribunal de la Instrucción rechazó abrir juicio al considerar insuficientes las pruebas; el Ministerio Público evaluará recurrir la decisión

Santo Domingo, (EFE).— El Tribunal de la Instrucción de la provincia de San Juan dictó este jueves un auto de no ha lugar a favor del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, acusado de violar la ley sobre control y regularización de armas, municiones y materiales relacionados.

La decisión se adoptó durante la audiencia preliminar, luego de que la defensa del jugador sostuviera que las pruebas presentadas por el Ministerio Público carecían de fuerza suficiente para sostener la acusación, informaron a la prensa los abogados del pelotero.

Por su parte, la Fiscalía comunicó que esperará la notificación formal de la resolución para analizarla y determinar si recurrirá la sentencia.

El órgano acusador, representado por los fiscales Adolfo Augusto Pérez Féliz (titular) y Francis Amaury Bidó Matos, había solicitado apertura a juicio al afirmar que existían elementos de prueba relevantes y pertinentes que comprometían la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con la investigación, Franco fue arrestado en flagrante por miembros de la Policía Nacional el 10 de noviembre de 2024, alrededor de las 4:00 p. m., cuando portaba un arma en el vehículo en el que transitaba por la calle Doctor Cabral, del residencial Sara de los Ángeles, en el municipio de San Juan de la Maguana.