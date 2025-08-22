31.1 C
SIP llevará su 81.ª Asamblea a Punta Cana: foco en libertad de prensa y en la IA

El cónclave se celebrará del 16 al 19 de octubre en República Dominicana, con conferencias, paneles, informes por país y la entrega de los Premios a la Excelencia Periodística 2025

Miami (EE. UU.), (EFE).— La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrará su 81.ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre de este año, con especial atención a la situación de la libertad de prensa en las Américas y una mirada específica a la inteligencia artificial aplicada al periodismo, informó este viernes la organización.

El encuentro, que tendrá lugar en Punta Cana, incluirá conferencias de periodistas como el venezolano Boris Muñoz (The New York Times), Jon Lee Anderson (The New Yorker) y el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica.

Según la SIP, se desarrollarán paneles y presentaciones sobre libertad de prensa y democracia, sostenibilidad y modelos de negocio, transformación digital e innovación, así como inteligencia artificial y sus desafíos para las redacciones.

Durante la asamblea se presentarán los informes por país sobre el estado de la libertad de prensa y se entregarán los Premios a la Excelencia Periodística SIP 2025. La edición anterior se realizó en octubre pasado en Córdoba (Argentina), y en julio la entidad organizó el foro SIPConnect para abordar los retos de la IA en medios.

Con sede en Miami, la SIP agrupa a más de 1.300 publicaciones de las Américas y es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

Redacción
Redacción

