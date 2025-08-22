31.1 C
Santo Domingo
viernes, agosto 22, 2025
InicioNoticiasSeis muertos y más de 203,000 afectados por las lluvias en Venezuela
Noticias

Seis muertos y más de 203,000 afectados por las lluvias en Venezuela

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

00:02:39
Noticias

ALBA se reúne de urgencia ante amenazas de EE.UU., según Maduro

 Presidentes de Cuba, Bolivia y Nicaragua participaron en el...
Noticias

Petro advierte que ataque a Venezuela sería agresión a Latinoamérica

El presidente de Colombia rechaza una operación militar sin...
Noticias

EE. UU. confirma liberación de diez ciudadanos detenidos en Venezuela

Trump y Bukele facilitaron las gestiones que permitieron el...

Protección Civil ofrece un balance sin desglose regional; Cáritas distribuye 160 toneladas de ayuda a más de 100.000 personas

Caracas, (EFE).— Al menos seis personas han fallecido durante la actual temporada de lluvias en Venezuela, mientras que más de 203.000 han resultado afectadas, informó este viernes el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti.

El funcionario, en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), no precisó las regiones donde se registraron los decesos ni detalló si los damnificados perdieron viviendas o enseres. El lunes, el comandante general de los bomberos de Caracas, Pablo Palacios, reportó la muerte de un hombre de 40 años arrastrado por una corriente de agua en la carretera vieja de El Junquito, al oeste de la capital.

Zonas más golpeadas

Las precipitaciones, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente del país —Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa— y también han afectado localidades de Bolívar (sur, limítrofe con Brasil) y Guárico (centro), con aludes, crecidas de ríos e inundaciones.

Respuesta humanitaria

La organización católica Cáritas Venezuela informó que ha distribuido 160 toneladas de insumos esenciales —alimentos, agua, ropa, artículos de higiene, colchones, carpas y otros recursos— a más de 100.000 personas. La ayuda se ha canalizado en localidades de siete estados: Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes y Bolívar.

Las autoridades señalaron que el monitoreo continúa y que los balances podrían actualizarse conforme avancen las evaluaciones de daños y necesidades.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
SIP llevará su 81.ª Asamblea a Punta Cana: foco en libertad de prensa y en la IA

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

SIP llevará su 81.ª Asamblea a Punta Cana: foco en libertad de prensa y en la IA

Noticias 0
El cónclave se celebrará del 16 al 19 de...

Golpe a la falsificación: ocupan más de 70,000 útiles escolares en Santo Domingo

Noticias 0
Operativos en la Duarte, Zona Colonial y San Isidro...

Cuando el crimen viste corbata: normalizamos lo inaceptable

A Quemarropa 0
La validación social de delincuentes por élites políticas y...

¿Qué pasó esta semana?

Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

Noticias 0
Nizao, Peravia. El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones...

Protestas en EE.UU. contra plan de Trump para rediseñar mapa electoral en Texas

Noticias 0
 Más de 200 manifestaciones se organizan en 34 estados...

Latin Music Tours 2025 celebrará su 24 aniversario con tres noches de música dominicana en Punta Cana

Entretenimiento 0
 Toño Rosario, Luis Miguel del Amargue, Aramis Camilo, Chiquito...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group