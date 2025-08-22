Protección Civil ofrece un balance sin desglose regional; Cáritas distribuye 160 toneladas de ayuda a más de 100.000 personas

Caracas, (EFE).— Al menos seis personas han fallecido durante la actual temporada de lluvias en Venezuela, mientras que más de 203.000 han resultado afectadas, informó este viernes el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti.

El funcionario, en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), no precisó las regiones donde se registraron los decesos ni detalló si los damnificados perdieron viviendas o enseres. El lunes, el comandante general de los bomberos de Caracas, Pablo Palacios, reportó la muerte de un hombre de 40 años arrastrado por una corriente de agua en la carretera vieja de El Junquito, al oeste de la capital.

Zonas más golpeadas

Las precipitaciones, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente del país —Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa— y también han afectado localidades de Bolívar (sur, limítrofe con Brasil) y Guárico (centro), con aludes, crecidas de ríos e inundaciones.

Respuesta humanitaria

La organización católica Cáritas Venezuela informó que ha distribuido 160 toneladas de insumos esenciales —alimentos, agua, ropa, artículos de higiene, colchones, carpas y otros recursos— a más de 100.000 personas. La ayuda se ha canalizado en localidades de siete estados: Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes y Bolívar.

Las autoridades señalaron que el monitoreo continúa y que los balances podrían actualizarse conforme avancen las evaluaciones de daños y necesidades.