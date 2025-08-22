El encuentro de la OTCA reúne a ocho países para consensuar medidas contra la deforestación, el cambio climático y la minería ilegal. Una declaración conjunta será presentada en la COP30 en Brasil.

Bogotá, EFE. La V Cumbre de Países Amazónicos comenzó este viernes en Bogotá con un llamado a proteger la selva compartida por ocho naciones. La cita cuenta con la presencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Luis Arce, así como de ministros, vicepresidentes y delegaciones de los demás países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Inicio con simbolismo y homenaje a víctimas

El encuentro, realizado en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, inició con un minuto de silencio en memoria de las 20 víctimas mortales de los atentados ocurridos el jueves en Amalfi (Antioquia) y en las inmediaciones de una base aérea en Cali.

La líder indígena Paulina Romero, del pueblo cubeo, abrió la jornada con un canto tradicional en su lengua nativa, recordando el papel de los pueblos originarios como guardianes de la selva. Su intervención fue recibida en silencio por los jefes de Estado y las delegaciones presentes.

Voces indígenas y sociedad civil

El coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Oswaldo Muca, insistió en la urgencia de preservar la región: “Necesitamos salvar la vida para darles un futuro mejor a nuestros hijos y nietos”. Posteriormente, entregó obsequios simbólicos a los líderes regionales.

Objetivos de la cumbre

La OTCA, fundada en 1978 e integrada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, busca acordar en esta cumbre una declaración conjunta sobre la protección de la Amazonía que será presentada en la COP30, prevista del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará (Brasil).

De acuerdo con el Gobierno colombiano, el propósito es “pasar de las palabras a la acción” mediante medidas que enfrenten la deforestación, el cambio climático, la minería ilegal, la seguridad regional y las necesidades de las poblaciones de frontera.

Participantes

Además de Petro, Lula y Arce, participan en la reunión la vicepresidenta de Venezuela, Gabriela Jiménez; la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto; los cancilleres de Perú, Surinam, Bolivia y Venezuela, así como el secretario general de la OTCA, el colombiano Martín von Hildebrand.