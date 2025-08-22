El testigo de Nielsen a Neeson

La misma laxitud con el cumplimiento de la ley, la misma torpeza en la escena del crimen, la misma conducción temeraria por las calles de un Los Ángeles muy distinto… y el mismo semblante serio para canalizar el humor absurdo que caracteriza a una franquicia que vuelve este viernes a cines de varios países.

Sí: el irlandés Liam Neeson —que comparte pantalla (y, según la revista People, también vida sentimental) con Pamela Anderson— retoma en 2025 el camino que el canadiense Leslie Nielsen (1926-2010) inició en 1988 con la primera parte de la trilogía The Naked Gun, continuada en 1991 y 1996.

Nueva etapa, nuevos creadores

Casi 30 años después, una de las creaciones emblemáticas del trío ZAZ —David Zucker, el fallecido Jim Abrahams y Jerry Zucker— regresa con dirección de Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping), guion de Dan Gregor, Doug Mand y el propio Schaffer, y producción de Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).

¿De qué va esta nueva entrega?

La película presenta a Frank Drebin Junior, de la Brigada Policial de Los Ángeles, un patoso policía convencido de que el mundo era mejor antes. Su némesis es un poderoso millonario, también “nostálgico”, que ha amasado su fortuna apostando por sectores como el de los coches eléctricos y que planea acabar con buena parte de la humanidad.

Entre referencias a temas actuales —como la violencia policial contra personas negras— y los clásicos gags de la saga —el café eterno en comisaría, los malentendidos literales—, Drebin cruza su camino con Beth (Anderson), una escritora de true crime “inventado” que sospecha de motivos oscuros tras la muerte de su hermano.

Un reto nuevo para sus protagonistas

Neeson no había transitado con frecuencia la comedia. La posibilidad de ponerse en la piel de Drebin llegó de la mano del productor Seth MacFarlane y se concretó tras leer el guion. Para Pamela Anderson, tampoco se trata de un registro habitual, aunque la saga siempre le interesó; en 1994, la fallecida Anna Nicole Smith encarnó a Tanya Peters en Naked Gun 33⅓: The Final Insult.

Química dentro y fuera de la pantalla

La pareja protagonista parece haber encajado con naturalidad en esta entrega, al punto de que su romance en la ficción habría traspasado la pantalla. Neeson enviudó en 2009 tras el fallecimiento de la actriz Natasha Richardson. Anderson ha sido igualmente transparente sobre su vida personal, repasada en 2023 en el documental Pamela Anderson: A Love Story.