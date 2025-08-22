27.2 C
Santo Domingo
viernes, agosto 22, 2025
InicioCineLiam Neeson resucita “The Naked Gun” como Frank Drebin Jr.: la comedia...
Cine

Liam Neeson resucita “The Naked Gun” como Frank Drebin Jr.: la comedia absurda vuelve

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

 

El actor irlandés lidera el regreso de la saga junto a Pamela Anderson; Akiva Schaffer dirige y Seth MacFarlane produce

A buen seguro que el icónico teniente Frank Drebin Senior (Leslie Nielsen) estaría orgulloso de su hijo: el también policía Frank Drebin Junior, ahora encarnado por Liam Neeson en el regreso a los cines de la saga The Naked Gun, ha heredado todas sus cuestionables —y jocosas— dotes.
La misma laxitud con el cumplimiento de la ley, la misma torpeza en la escena del crimen, la misma conducción temeraria por las calles de un Los Ángeles muy distinto… y el mismo semblante serio para canalizar el humor absurdo que caracteriza a una franquicia que vuelve este viernes a cines de varios países.

El testigo de Nielsen a Neeson

Sí: el irlandés Liam Neeson —que comparte pantalla (y, según la revista People, también vida sentimental) con Pamela Anderson— retoma en 2025 el camino que el canadiense Leslie Nielsen (1926-2010) inició en 1988 con la primera parte de la trilogía The Naked Gun, continuada en 1991 y 1996.

Nueva etapa, nuevos creadores

Casi 30 años después, una de las creaciones emblemáticas del trío ZAZ —David Zucker, el fallecido Jim Abrahams y Jerry Zucker— regresa con dirección de Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping), guion de Dan Gregor, Doug Mand y el propio Schaffer, y producción de Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).

¿De qué va esta nueva entrega?

La película presenta a Frank Drebin Junior, de la Brigada Policial de Los Ángeles, un patoso policía convencido de que el mundo era mejor antes. Su némesis es un poderoso millonario, también “nostálgico”, que ha amasado su fortuna apostando por sectores como el de los coches eléctricos y que planea acabar con buena parte de la humanidad.

Entre referencias a temas actuales —como la violencia policial contra personas negras— y los clásicos gags de la saga —el café eterno en comisaría, los malentendidos literales—, Drebin cruza su camino con Beth (Anderson), una escritora de true crime “inventado” que sospecha de motivos oscuros tras la muerte de su hermano.

Un reto nuevo para sus protagonistas

Neeson no había transitado con frecuencia la comedia. La posibilidad de ponerse en la piel de Drebin llegó de la mano del productor Seth MacFarlane y se concretó tras leer el guion. Para Pamela Anderson, tampoco se trata de un registro habitual, aunque la saga siempre le interesó; en 1994, la fallecida Anna Nicole Smith encarnó a Tanya Peters en Naked Gun 33⅓: The Final Insult.

Química dentro y fuera de la pantalla

La pareja protagonista parece haber encajado con naturalidad en esta entrega, al punto de que su romance en la ficción habría traspasado la pantalla. Neeson enviudó en 2009 tras el fallecimiento de la actriz Natasha Richardson. Anderson ha sido igualmente transparente sobre su vida personal, repasada en 2023 en el documental Pamela Anderson: A Love Story.

 

“`

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
La ATP revela más de 162,000 mensajes de odio contra tenistas en un año

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

La ATP revela más de 162,000 mensajes de odio contra tenistas en un año

Deportes 0
 Uno de cada diez comentarios hacia jugadores profesionales contiene...

Globo regresa a la TV dominicana con sus telenovelas más exitosas

Entretenimiento 0
 Canal 8 transmitirá “Avenida Brasil”, “Rastros de Mentiras”, “Totalmente...

La ONU confirma por primera vez una hambruna en Gaza

Noticias 0
Norte de Gaza, la zona más afectadaGinebra, 2(EFE).– Un...

¿Qué pasó esta semana?

Bolsonaro regresa a casa tras exámenes médicos mientras espera juicio por golpismo

Noticias 0
El expresidente brasileño, en prisión domiciliaria, fue diagnosticado con...

Amarilys Germán, manager de Juan Luis Guerra, reconocida por la Academia Latina de la Grabación

Entretenimiento 0
La Academia Latina de la Grabación distingue a la...

Ministro Andrés Bautista juramenta a Félix Reyna como director de la DIECOM

Noticias 0
Santo Domingo.—* El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group