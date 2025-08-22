27.2 C
Santo Domingo
viernes, agosto 22, 2025
La ONU confirma por primera vez una hambruna en Gaza

Norte de Gaza, la zona más afectada

Ginebra, 2(EFE).– Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria, respaldado por la ONU, confirmó este martes por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.

“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte”, señaló la organización.

El informe advierte que la situación más crítica se registra en el norte del enclave, en especial en Ciudad de Gaza, donde habitan alrededor de un millón de personas y sobre la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar.

Perspectivas alarmantes

Los datos revelados indican que entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 las condiciones empeorarán aún más, con la expansión de la hambruna hacia el centro y sur de la Franja, agravando la crisis humanitaria en curso.

 

