Deportes

La ATP revela más de 162,000 mensajes de odio contra tenistas en un año

Uno de cada diez comentarios hacia jugadores profesionales contiene insultos o amenazas, según un programa de inteligencia artificial

Londres, (EFE).– Los tenistas del circuito ATP recibieron más de 162.000 mensajes con insultos y abusos en el último año, de acuerdo con un programa de inteligencia artificial que analizó más de tres millones de interacciones dirigidas a los 245 mejores jugadores del mundo.

Según los datos difundidos por la ATP, uno de cada diez comentarios recibidos por los jugadores contenía indicios de abuso, aunque en algunos casos el porcentaje llegó hasta el 50 %.

Reportes y acciones legales

Los jugadores pueden denunciar este tipo de mensajes a la ATP, que a su vez los reporta a las plataformas digitales para proceder con la eliminación de cuentas e incluso iniciar acciones legales. Desde julio de 2024, se han reportado 3.300 comentarios abusivos.

De las 68 personas identificadas, 28 fueron denunciadas a la policía, lo que refleja la dimensión del problema en el deporte profesional.

Fotografia de Lukas Coch en la que puede verse una foto de archivo del 18 de enero 2024 de la china Qinwen Zheng firmando autógrafos para sus fans.

Redes sociales y apuestas deportivas

El organismo subrayó que el abuso en redes sociales ha crecido en los últimos años, en gran medida por la proliferación de las apuestas deportivas y la presión que estas ejercen sobre jugadores y aficionados.

Casos extremos

La británica Katie Boulter, número uno de su país, relató que ha recibido mensajes en los que le desearon padecer cáncer y otros en los que amenazaron con dañar la tumba de su abuela “si no se moría”.

 

