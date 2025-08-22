31.1 C
Iván Cepeda se lanza por el Pacto Histórico rumbo a 2026

Precandidato presidencial; la coalición definirá su candidato el 26 de octubre

Bogotá, (EFE).— El senador Iván Cepeda anunció su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026 por el Pacto Histórico, la coalición que llevó al poder al actual mandatario Gustavo Petro en 2022. “Desde Nariño, vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico”, declaró, arropado por liderazgos sociales, mujeres y jóvenes.

El Polo Democrático Alternativo (PDA), partido de Cepeda, ya había expresado su respaldo en una carta abierta, destacando su defensa de los derechos humanos, la paz, la democracia y la justicia social. La consulta interna del Pacto se celebrará el 26 de octubre, con una baraja que incluye a las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez; las exministras Carolina Corcho y Susana Muhamad; el exsenador Gustavo Bolívar y el exalcalde Daniel Quintero, entre otros. El ganador disputará la primera vuelta el 31 de mayo de 2026.

Contexto judicial y pulso político

Cepeda es reconocido como víctima en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue condenado en primera instancia a 12 años de cárcel en régimen domiciliario por soborno en actuación penal y fraude procesal. Uribe permanece en libertad mientras el Tribunal Superior de Bogotá resuelve la apelación de su defensa.
El caso nació en 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por presunta manipulación de testigos; la Corte Suprema no solo archivó contra Cepeda, sino que abrió proceso al expresidente al hallar indicios de manipulación.

En paralelo, el Centro Democrático confirmó que Miguel Uribe Londoño se suma como precandidato presidencial de su partido, en un pulso interno donde ya figuran los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Claves

  • ¿Quién? Iván Cepeda, senador del PDA y figura del Pacto Histórico.
  • ¿Qué? Lanza precandidatura presidencial.
  • ¿Cuándo? Consulta del Pacto: 26 de octubre; primera vuelta: 31 de mayo de 2026.
  • ¿Por qué importa? Reconfigura el tablero de la izquierda mientras sigue el caso Uribe en segunda instancia.
