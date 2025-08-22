31.1 C
Santo Domingo
viernes, agosto 22, 2025
Indomet prevé temperaturas calurosas y vigila formación de ciclón tropical en el Atlántico

El organismo informó que la probabilidad de lluvias importantes es baja, aunque se esperan chubascos dispersos en el noreste y la cordillera central. Una onda tropical podría convertirse en ciclón en los próximos días

Santo Domingo. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que las condiciones del tiempo se mantendrán estables en gran parte del territorio nacional, aunque las temperaturas continuarán siendo altas y calurosas.

Circulación anticiclónica mantiene bajas probabilidades de lluvia

Según el organismo, la presencia de una circulación anticiclónica limita la formación de precipitaciones de importancia. No obstante, en horas de la tarde y primeras horas de la noche, el viento del este/noreste podría transportar campos nubosos hacia algunas zonas, provocando chubascos dispersos con posibles tronadas en regiones del noreste y la cordillera Central.

Onda tropical bajo vigilancia

El Indomet señaló que se observa una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una onda tropical, con una probabilidad media de 50 % de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

A más largo plazo, en los próximos siete días, la probabilidad de desarrollo aumenta hasta 80 % (alta), razón por la cual el organismo aseguró que mantiene un seguimiento continuo de este sistema.

Otra onda tropical en el Atlántico

Asimismo, se informó sobre otra zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una segunda onda tropical, ubicada a varios cientos de kilómetros al oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde. Este sistema muestra algunos signos de organización, con una probabilidad de desarrollo del 50 % en 48 horas y de 40 % en los próximos siete días.

El Indomet reiteró que se mantiene en vigilancia permanente de ambos fenómenos y que seguirá emitiendo los boletines correspondientes.

 

