Golpe a la falsificación: ocupan más de 70,000 útiles escolares en Santo Domingo

Por: Redacción

Fecha:

Operativos en la Duarte, Zona Colonial y San Isidro incautan mochilas, loncheras, cartucheras y textos; hay una imprenta desmantelada y violaciones a las leyes núm. 20-00 y 65-00

SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público ocupó más de 70,000 artículos escolares falsificados en una serie de operativos realizados en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte de acciones contra delitos de propiedad industrial y derecho de autor.

Según informó la institución, a través de su Unidad de Propiedad Intelectual y del Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía del Distrito Nacional, y con apoyo del Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional, se ejecutaron tres allanamientos en establecimientos comerciales de la avenida Duarte, donde se confiscaron unos 5,000 útiles con signos distintivos falsificados, en violación a la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
Los operativos estuvieron encabezados por las fiscales Marineldy Peña, Miguelina de Palma y Rafael Reyes.

En un cuarto allanamiento, en la Zona Colonial, los fiscales ocuparon en una imprenta decenas de textos escolares falsificados, además de máquinas, planchas de impresión y demás equipos usados para su reproducción ilícita, hechos que vulneran la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, en perjuicio de autores dominicanos.

Asimismo, en un operativo en San Isidro (provincia Santo Domingo), la fiscal Lauridelissa Jiménez, adscrita a la Unidad de Propiedad Intelectual, incautó más de 65,000 productos escolares falsificados, entre ellos mochilas, loncheras y cartucheras. Con ello, la cifra global supera los 70,000 útiles ocupados, en lo que el Ministerio Público calificó como uno de los casos más significativos contra la falsificación de marcas en el país.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Cuando el crimen viste corbata: normalizamos lo inaceptable
SIP llevará su 81.ª Asamblea a Punta Cana: foco en libertad de prensa y en la IA

