Globo regresa a la TV dominicana con sus telenovelas más exitosas

Por: Redacción

Canal 8 transmitirá “Avenida Brasil”, “Rastros de Mentiras”, “Totalmente Diva” y “A Través del Tiempo” desde el 1 de septiembre

Santo Domingo.– La compañía brasileña Globo anunció un acuerdo con Telemedios para transmitir cuatro de sus más exitosas telenovelas en el Canal 8, uno de los principales canales de televisión abierta de la República Dominicana.

El primer estreno será el lunes 1 de septiembre con A Través del Tiempo, que marcará el inicio de esta nueva etapa de programación, que incluye también Avenida Brasil, Rastros de Mentiras y Totalmente Diva.

Horarios de transmisión

  • A Través del Tiempo: lunes a viernes, 4:00 p. m.
  • Totalmente Diva: lunes a viernes, 5:00 p. m.
  • Rastros de Mentiras: lunes a viernes, 8:00 p. m.
  • Avenida Brasil: lunes a viernes, 10:00 p. m.

Este acuerdo marca el regreso de Globo a la televisión dominicana, tras su última presencia en 2021.

Una alianza estratégica

“Estamos muy felices con esta alianza con Telemedios, que marca el reinicio de la emisión de nuestras telenovelas en República Dominicana. Creemos en el potencial de las producciones brasileñas, que presentan elementos universales capaces de conectar con audiencias de todo el mundo”, afirmó Juliana Souza, de Distribución de Contenido & Partnerships de Globo.

Por su parte, José Armando Bermúdez M., CEO de Telemedios, y César Hernández, director general, señalaron: “Queremos que el Canal 8 se convierta en el hogar de la telenovela brasileña en República Dominicana, y la calidad de las producciones de Globo y su fuerte conexión con el público latinoamericano son fundamentales para fortalecer nuestra programación”.

Telenovelas reconocidas a nivel mundial

Globo es reconocida internacionalmente por la calidad de sus producciones. Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, ha sido licenciada en más de 140 territorios y nominada al Emmy Internacional. Totalmente Diva, de Rosane Svartman, también recibió nominación al Emmy, mientras que Rastros de Mentiras, de Walcyr Carrasco, fue galardonada con ese premio. Por su parte, A Través del Tiempo, de Elizabeth Jhin, combina romance, drama y elementos espirituales en una narrativa que abarca dos épocas.

 

