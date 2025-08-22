31.1 C
Entretenimiento

FANTINE llega al Teatro Nacional: “De Rusia al Caribe” con 21 éxitos y causa benéfica

Por: Redacción

Fecha:

La artista dominico-rusa actuará el 23 de agosto en la Sala Carlos Piantini con una orquesta de siete músicos; concierto a beneficio de Nido para Ángeles y ADOPEREACU

Santo Domingo.— La artista dominico-rusa FANTINE se presenta este 23 de agosto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con el concierto “De Rusia al Caribe: un viaje musical”, acompañada de una orquesta de siete músicos internacionales y un repertorio de 21 canciones que abarca distintos géneros, épocas e idiomas.

La cantante, pianista y compositora, que ha conquistado escenarios internacionales, actuará a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles —que trabaja con niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias— y de la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba (ADOPEREACU), dedicada a generar oportunidades educativas para jóvenes dominicanos.

FANTINE llega al Teatro Nacional: “De Rusia al Caribe” con 21 éxitos y causa benéfica
“Hace cerca de diez años estuve en mi país como parte de una orquesta; ahora regreso con mi propio proyecto. Es la primera vez que me presento en un lugar de esta importancia y me emociona mucho. Espero que sea el primero de muchos conciertos aquí”, expresó FANTINE.

Un viaje por grandes voces y bandas sonoras

El programa incluirá temas de Whitney HoustonI Have Nothing, I Wanna Dance with Somebody, I Will Always Love You—; ShakiraWhenever, Wherever—; BeyoncéCrazy in Love—; AdeleSkyfall—; así como Como un bolero, de José Antonio Rodríguez, y “Bachata de Rosa”, de autoría de FANTINE, entre otros.

“La propuesta mezcla mis distintos repertorios en Rusia —un tributo a Whitney Houston, otro a grandes divas, uno a películas de James Bond y mi música original—. Quise ofrecer un compendio de grandes éxitos para que todos lo disfruten”, explicó la artista.

FANTINE llega al Teatro Nacional: “De Rusia al Caribe” con 21 éxitos y causa benéfica
Trayectoria y versatilidad

FANTINE impresionó al jurado de The Voice Russia por su potencia vocal y presencia escénica. Se mueve con soltura entre pop, jazz, soul y música tropical. Ingresó a una academia de artes en Australia y lanzó “Rubberoom” (2011) como primer trabajo en solitario. En 2013 presentó su álbum “Ian Fantine”, con producción de Emilio Estefan y letras de Gloria Estefan; en 2014 colaboraron nuevamente en el desarrollo de su proyecto musical “Bachata Rosa”.

Hora y entradas

El espectáculo está pautado para las 8:30 de la noche. Las boletas están a la venta en la boletería del Teatro Nacional y en boleteria.com.do.

Redacción
