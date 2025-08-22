El exasesor de seguridad nacional y crítico de Donald Trump es investigado por supuesta posesión indebida de información confidencial. El operativo se realizó en su residencia de Maryland.

Washington. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la vivienda de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, como parte de una investigación relacionada con documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

Operativo en Maryland

El allanamiento comenzó hacia las 7 de la mañana en la casa de Bolton, ubicada en Bethesda, Maryland, muy cerca de Washington. Medios digitales como The Bulwark difundieron imágenes del fuerte dispositivo policial desplegado en la zona.

El FBI confirmó que estaba realizando una “actividad autorizada en la zona”, sin ofrecer más detalles sobre la operación. El objetivo del registro sería determinar si Bolton compartió o retuvo información clasificada de manera ilegal, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses.

Reacciones de las autoridades

El director del FBI, Kash Patel, escribió en la red social X que “nadie está por encima de la ley” y que los agentes están en una “misión”, aunque no precisó si se refería directamente al registro de Bolton. Su adjunto, Dan Bongino, agregó que “no se va a tolerar la corrupción pública”.

El presidente Trump, consultado al respecto, aseguró desconocer el procedimiento y afirmó haberse enterado “por televisión”. Según dijo, la fiscal general Pam Bondi es la responsable de la investigación: “No quiero saber, pero tendrán que hacer lo que tengan que hacer”, señaló durante un acto público.

Críticas mutuas entre Trump y Bolton

Al ser preguntado sobre Bolton, Trump lo calificó de “tipo bastante ruin” y lo acusó de ser “antipatriótico”. El exmandatario añadió que “no es una persona inteligente” y que “solo habla cuando puede decir algo malo sobre Trump en televisión”.

Bolton, por su parte, ha sido una de las voces más críticas contra la política exterior de Trump. Durante su paso por el Consejo de Seguridad Nacional, fue acusado por el propio Trump de presionarlo para llevar a cabo acciones militares contra Irán.

Contexto y antecedentes

No se han divulgado los documentos judiciales que justifican el operativo, aunque la investigación se enmarca en asuntos de seguridad nacional.

En 2020, el gobierno de Trump intentó frenar la publicación del libro de Bolton, The Room Where It Happened, argumentando que contenía material clasificado. Más recientemente, Bolton ha criticado con dureza la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien acusa de manipular al exmandatario en favor de los intereses de Moscú.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump y ocupó el cargo durante un año y medio, hasta su destitución en 2019.