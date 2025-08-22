Santo Domingo, agosto 2025. Luis Ortega, forma parte de la moda en República Dominicana y nos habla de su historia profesional al ser entrevistado por Yenny Polanco Lovera en su programa Fiestas y Personalidades este sábado 23 de agosto.

En esta franca conversación, Ortega explica cómo se inició en la moda en la década de los 80 cuando en el país aún no se hablaba de este arte como una industria.

Nos comentó que trabajó con Tita Hasbún haciendo reportajes para su programa de televisión y para su propia revista Figurín. También coordinaba eventos de moda y trabajó con modelos nacionales e internacionales.

Para conocer un poco más de su trayectoria, nuestros reporteros Kosaky Suberví y María Mercedes asistieron a la cuarta edición de Premios a la Moda 2025, donde conversaron con Leonel Lirio, Robert Flores, Luis Minier sobre su trayectoria y el legado que dejó en la moda dominicana.

También nos contó que viajó a Europa para especializarse en la moda y a su regreso al país hizo la fiesta Ferragosto, tradicional de la cultura italiana.

Kosaky Suberví entrevistó a Sarah Hernández, presidenta de Adompretur para el período 205-2027, quien nos ofrecerá datos importantes sobre los ejes centrales en los que se enfocará su gestión; y como siempre Salvador Batista nos lleva de la mano a un destino inolvidable.

El programa Fiestas y Personalidades producido por la cineasta Dayanna Minier se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV.