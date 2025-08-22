SANTO DOMINGO. – La comisión especial que estudia el proyecto que modifica la Ley No.80-24, sobre el Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2025 escuchó este viernes las opiniones de Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, en una reunión en la que participó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Al iniciar, el presidente de la comisión, el diputado Francisco Paulino, de inmediato le dio paso al ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz, quien procedió a dar las explicaciones de lugar en torno a la necesidad de modificar la pieza legislativa a través de la reformulación del Presupuesto General del Estado del 2025.

Díaz manifestó a la comisión la necesidad de reformular la Ley del Presupuesto General del Estado para el año 2025 en procura de optimizar el uso del Presupuesto general del Estado.

En su exposición manifestó que, en el marco de los desafíos económicos actuales, las modificaciones introducidas contemplan una política fiscal contracíclica que busca mitigar los efectos negativos de la coyuntura internacional sobre nuestra economía.

En particular, se propone un reajuste en materia de ingresos y un aumento en el gasto de capital, enfocándose en inversión productiva para estimular la actividad económica y apoyar el crecimiento económico sostenible del país.

Pacheco expresó que la mayoría de veces el proyecto de Ley del Presupuesto ordinario, como el reformulado, entran a través de ese órgano legislativo, donde siempre se ha dado salida.

“Y hemos encontrado siempre el camino del entendimiento y de poder ayudarnos. El Ejecutivo haciéndonos las solicitudes y reformas que entienda pertinente y nosotros también haciendo las observaciones de lugar” precisó Pacheco.

Manifestó que las diferentes bancadas partidarias a pesar de las críticas u observaciones que puedan tener, están conscientes de que viven en un país donde hay que interactuar para el desarrollo de los grandes temas nacionales.

En ese sentido, diputados miembros de la comisión especial y otros invitados tuvieron la oportunidad de expresar distintas inquietudes sobre el tema del proyecto de ley que modifica la Ley No.80-24, del 5 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2025.

Previo a concluir la reunión celebrada en el Salón Hugo Tolentino Dipp, el ministro Magín Díaz dio las gracias por la invitación, poniéndo la orden para acudir al llamado de los diputados, cuando así lo entiendan pertinente.