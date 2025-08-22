La validación social de delincuentes por élites políticas y empresariales castiga la honestidad, erosiona la confianza y empobrece la democracia dominicana

Santo Domingo. En la República Dominicana —y no solo aquí— asistimos a un mundo al revés: se premia al infractor y se regaña al íntegro. La mala conducta se traviste de virtud, el lavado se disfraza de “éxito” y la estafa, de “talento para los negocios”. El mensaje a la ciudadanía es devastador: respetar las reglas parece una desventaja competitiva.

Contexto: de la indignación a la indiferencia

Hace años, la aparición de un imputado en una tarima política o en un palco empresarial generaba escándalo. Hoy, la presencia de personajes con prontuario o con expedientes abiertos en la justicia se ha vuelto costumbre. La llamada “ventana de Overton” se movió: lo que era impensable se volvió discutible; lo discutible, aceptable, y lo aceptable, deseable. En esa pendiente resbaladiza quedaron la ética pública y la meritocracia.

El blanqueo social del delito

¿Cómo se legitima al transgresor?

Tarima y micrófono. Se le ofrece visibilidad como “inversionista” o “filántropo”. Patrocinio y fotos. La selfie con figuras respetadas funciona como certificado de honorabilidad. Narrativa del atajo. Se celebra la “viveza” que salta procedimientos, como si la ley fuera un estorbo y no un pacto civilizatorio. Entretenimiento como coartada. La farándula amortigua la memoria: la risa tapa el prontuario. Cansancio cívico. La impunidad reiterada induce a la gente a bajar los brazos: “total, todos son iguales”.

El costo para la mayoría honesta

Desmoralización. Profesionales y jóvenes perciben que cumplir no compensa.

Profesionales y jóvenes perciben que cumplir no compensa. Prima de corrupción. Suben los costos de transacción: para cada trámite, una “gestión”.

Suben los costos de transacción: para cada trámite, una “gestión”. Captura institucional. El poder del dinero impone agenda, bloquea reformas y compra silencios.

El poder del dinero impone agenda, bloquea reformas y compra silencios. Cultura del cinismo. El lenguaje se pervierte: al corrupto se le llama “visionario”; al denunciante, “aguafiestas”.

¿Hacia dónde va la sociedad?

A donde determinen nuestros incentivos. Si el prestigio y los contratos públicos se asignan por influencia y no por reputación, el resultado es previsible: más de lo mismo. La buena noticia es que los incentivos pueden rediseñarse.

Cinco decisiones que cambiarían el juego

Debida diligencia real en partidos y Estado. Inhabilitar candidaturas y contratos a personas con condenas firmes por corrupción, lavado o crimen organizado. Transparencia radical en compras y donaciones políticas. Publicar en tiempo real aportes y contrataciones; trazabilidad bancaria obligatoria. Cumplimiento de la Extinción de Dominio. Quitar el botín reduce el “retorno esperado” del delito. Integridad premiada. Sellos y puntaje de ética que sumen en licitaciones, ascensos y crédito. Alfabetización cívica y mediática. Enseñar a identificar propaganda, conflicto de interés y “lavado reputacional”.

La victoria que sí importa

Un país no progresa porque algunos “se la busquen”, sino porque la mayoría confía en que la ley protege al que hace lo correcto. La honestidad no es una ingenuidad romántica: es infraestructura moral y económica. Sin ella, todo sale más caro y más lento. Con ella, el talento florece sin padrinos.

No se trata de moralina, sino de supervivencia institucional. Si aplaudimos al que rompe las reglas, mañana nadie sabrá para qué sirven. Y sin reglas, la república se convierte en un club privado. Toca elegir: ¿aplaudimos el atajo o construimos el camino?