La oferta aplica para viajes del 15 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 (excepto 15 de dic.–18 de ene.); compra exclusiva en arajet.com con planes Smart, Comfort y Extra

Santo Domingo.— La aerolínea bandera dominicana Arajet anunció el lanzamiento de su promoción de verano, disponible del 18 al 25 de agosto de 2025, con boletos a precios especiales para su red de destinos. La compra será exclusivamente a través de la página web oficial durante el período promocional.

Los viajeros podrán elegir entre las tarifas Smart, Comfort y Extra, diseñadas para distintas necesidades de viaje: desde opciones más económicas hasta planes con servicios adicionales para mayor comodidad.

Ventana de viaje y fechas excluidas

La promoción aplica para vuelos entre el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, sujeto a disponibilidad. No será válida para viajes en fechas de alta demanda comprendidas entre el 15 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Con esta iniciativa, Arajet reafirma su objetivo de ofrecer tarifas competitivas y accesibles, invitando a los clientes a planificar con antelación vacaciones, escapadas de fin de semana o viajes de negocios con precios preferenciales.

“En Arajet seguimos comprometidos con hacer que volar sea más accesible para todos. Esta promoción de verano es una oportunidad para planificar viajes con anticipación y disfrutar de la experiencia Arajet con precios especiales”, señaló Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea insignia de la República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023, inició operaciones en 2022 y opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas (Santo Domingo) y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una flota nueva de Boeing 737 MAX. Ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre la República Dominicana y diversos destinos de América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.

Más información y compras en www.arajet.com.