El PRM canceló la celebración prevista para mañana tras una carta del presidente, quien pidió enfocarse en “tiempo de trabajo” y en soluciones para la gente

Santo Domingo.— El Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspendió, a petición del presidente Luis Abinader, la actividad que tenía programada para mañana con motivo de los cinco años de gestión del mandatario.

“Informamos a nuestra dirigencia y militancia que, acogiendo la solicitud que nos hiciere el compañero presidente Luis Abinader, esta dirección nacional ha suspendido el acto de celebración de los 5 años de gestión del gobierno, pautado para el día de mañana”, indicó el PRM en una nota.

Abinader remitió una carta a su partido en la que pidió la suspensión del evento al considerar que aún “no es tiempo de política”. En sus redes sociales, el gobernante difundió el documento dirigido a la dirección ejecutiva del oficialismo, donde afirmó que actualmente los funcionarios están en “tiempo de trabajo” y deben seguir “enfocados en las soluciones”.

“Las preocupaciones de nuestra gente deben ser un llamado a la acción diligente, un recordatorio de que la política solo vale si sirve al bienestar cotidiano de los ciudadanos. Ante esa realidad, siento que nuestra obligación es entregar cada minuto, cada esfuerzo y cada pensamiento a la tarea de resolver”, expuso.

El mandatario agregó que, con la suspensión, el país verá en el PRM “no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones”.

“Ya llegará el día en que nos reunamos para conmemorar, y ese día será más luminoso porque vendrá después de haber cumplido con nuestro deber. Hoy, en cambio, nos corresponde redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz que honra la confianza depositada en nosotros. Hagamos que esta decisión sea una lección de grandeza: que la política se engrandece cuando se convierte en servicio, y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos”, concluyó Abinader.