Severo Mercedes: “El CMD ha olvidado la humanización de los servicios de salud”

Por: Redacción

El ex presidente del gremio médico critica la ausencia de un enfoque humano en la atención hospitalaria y clínica

SANTO DOMINGO.– El doctor Severo Mercedes, jefe de la Residencia de Cirugía Plástica del Hospital Salvador B. Gautier y expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), afirmó que la organización ha dejado de lado un tema esencial: la humanización de los servicios de salud.

Reclamos gremiales sin visión humana

Mercedes explicó que en los últimos años el CMD se ha enfocado principalmente en luchas salariales, contratos médicos y mejoras de infraestructura hospitalaria, dejando en segundo plano la necesidad de garantizar un trato digno y empático a los pacientes.
“Las discusiones han girado en torno a conquistas gremiales, pero sin una estrategia que coloque al ser humano en el centro del sistema de salud”, señaló el galeno.

Más allá de equipos y tecnología

El especialista subrayó que los avances tecnológicos y la inversión en equipos hospitalarios son importantes, pero no sustituyen la necesidad de un trato humano y cercano.
“La confianza del paciente depende no solo de un diagnóstico preciso, sino también de la sensibilidad y el respeto que reciba durante su atención médica”, puntualizó.

Humanización como eje transversal

Mercedes insistió en que el concepto de humanización debería ser un eje transversal en todas las políticas de salud y en la agenda gremial.
“El CMD debe replantear sus prioridades y retomar el compromiso de fomentar la ética, la cercanía y la calidez en la relación médico-paciente”, afirmó.

Un llamado a reflexión

El doctor concluyó con un llamado a los dirigentes médicos y al sector salud en general a repensar las estrategias y priorizar el bienestar integral del paciente. “Podemos tener hospitales modernos, pero sin trato humano no hay verdadera calidad en la salud”, advirtió.

Fuente: Listín Diario

 

