Mirna Ortiz asegura que las defensas buscan aplazar audiencias en el proceso por más de RD$6,000 millones sustraídos del Estado

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público denunció que el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el caso de corrupción siguen utilizando tácticas dilatorias para retrasar el juicio, donde se les acusa de desfalcar miles de millones de pesos del Estado.

Ministerio Público acusa dilación intencional

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la audiencia del miércoles no pudo avanzar por incidentes planteados exclusivamente por las defensas.

“Han demandado la suspensión alegando desconocer el auto de apertura a juicio emitido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que reincorpora al imputado Juan Azael Martínez al proceso. Ese auto se fundamenta en los mismos hechos y pruebas iniciales”, explicó Ortiz.

La representante del Ministerio Público aseguró que no es responsabilidad de la Pepca el retraso. “Lo que existe es una clara táctica dilatoria para impedir el avance del proceso”, puntualizó.

Cuarta suspensión de la audiencia

Ortiz recordó que ya son cuatro ocasiones en que el inicio del juicio se ha pospuesto por incidentes presentados por los abogados defensores.

“El Ministerio Público ha estado listo y lo estará nuevamente para el 22 de septiembre, fecha en la que confiamos se dará inicio al juicio”, manifestó.

El expediente y los imputados

El caso es conocido por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Además de Jean Alain Rodríguez, figuran como imputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, entre otros.

En total, la acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas vinculadas a una red que, según la Pepca, malversó más de RD$6,000 millones durante la gestión de Rodríguez como procurador general (2016-2020).

Los cargos incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, sustentados en múltiples procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.

