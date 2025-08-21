La primera ministra, suspendida desde julio, enfrenta un posible proceso de destitución por “falta ética grave”

BANGKOK.– La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, compareció este jueves ante el Tribunal Constitucional para presentar su defensa en el caso que la mantiene suspendida de sus funciones tras la filtración de un audio en el que supuestamente cuestionaba al Ejército.

El origen del escándalo

El audio, publicado el pasado 18 de junio por el influyente político camboyano Hun Sen en su cuenta de Facebook, recoge una conversación de 17 minutos en la que Paetongtarn, de 39 años, se refiere al general Boonsin Phadklang como “oponente”, mientras lo contrasta con el trato respetuoso hacia Hun Sen, a quien llamó “tío”.

La mandataria admitió que la voz era la suya y pidió disculpas públicas, alegando que sus palabras buscaban “rebajar tensiones en la frontera con Camboya”, tras un enfrentamiento militar en marzo que dejó un soldado camboyano muerto.

Consecuencias políticas

La controversia provocó la salida del partido conservador Bhumjaithai de la coalición de gobierno y llevó a un grupo de senadores a solicitar al Constitucional que evaluara si la primera ministra incurrió en una “falta ética grave”.

El tribunal decidió el 1 de julio suspenderla de manera provisional, a la espera de una resolución definitiva que será anunciada el viernes de la próxima semana. La decisión podría desembocar en su destitución inmediata.

Un contexto de tensión regional

La crisis política interna coincide con una escalada militar: entre el 24 y el 29 de julio, enfrentamientos armados en la frontera entre Tailandia y Camboya dejaron al menos 44 muertos.

Durante la audiencia de este jueves también declaró el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Chatchai Bangchuad, en calidad de testigo.

El peso de la familia Shinawatra

La comparecencia de Paetongtarn ocurre en vísperas de la audiencia judicial contra su padre, el exprimer ministro Thaksin Shinawatra, acusado de lesa majestad, delito que en Tailandia conlleva penas de hasta 15 años de prisión.

📌 Más noticias internacionales en El Periódico.