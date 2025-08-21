Félix Cabrera organiza la tercera edición tras el accidente del año pasado; se jugará del 7 al 9 de noviembre

Santo Domingo.– La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) volverá a apostar por Nueva York, una plaza con enormes retos y oportunidades. Los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas disputarán una serie de tres partidos de serie regular en el Citi Field, del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.

Una plaza desafiante pero de gran proyección

El regreso a Nueva York implica riesgos propios de la ciudad: el clima, los costos y el nivel de espectáculo que exige el público. Sin embargo, el potencial es tan grande que los organizadores apuestan por una tercera y hasta cuarta oportunidad, tras los contratiempos del curso pasado.

Félix Cabrera repite como organizador

La serie estará bajo la responsabilidad del empresario Félix Cabrera, quien ya produjo las ediciones anteriores bajo el concepto Titanes del Caribe. Esta vez, el acuerdo con Lidom fue ajustado con nuevas condiciones financieras respecto a los pactos de las temporadas previas.

Anuncio oficial en camino

Fuentes confirmaron que la negociación se cerró recientemente y que en los próximos días iniciará la campaña promocional. La rueda de prensa oficial para dar a conocer los detalles de la serie está pautada para la próxima semana.

La iniciativa busca consolidar a Nueva York como una extensión natural de la Lidom, aprovechando la gran concentración de fanáticos dominicanos en la ciudad y su pasión por el béisbol invernal.