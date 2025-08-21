El ciclón de categoría 2 avanza hacia Carolina del Norte y Virginia con fuerte peligro de marejadas

MIAMI.– El huracán Erin, de gran tamaño y categoría 2, avanza este miércoles por el Atlántico occidental y amenaza casi toda la costa este de Estados Unidos, con oleaje peligroso y corrientes de resaca que ponen en riesgo a bañistas y surfistas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Una amenaza creciente

El fenómeno se ubicaba a 645 km al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos de 155 km/h. Las autoridades alertan que las playas de la región sufrirán condiciones extremadamente peligrosas en las próximas horas.

Evacuaciones urgentes

Las autoridades de Carolina del Norte y Virginia instaron a la población a acatar de inmediato las órdenes de evacuación, ante lo que describen como una situación potencialmente mortal por marejadas ciclónicas y oleaje.

Los meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores del ciclón comenzarán a deteriorar el clima desde esta tarde en Carolina del Norte, con fuertes marejadas y corrientes.

Avisos y vigilancia

Aviso de marejada ciclónica : desde Cape Lookout hasta Duck (Carolina del Norte).

: desde (Carolina del Norte). Aviso de tormenta tropical : entre Beaufort Inlet y la frontera con Virginia , incluyendo Pamlico Sound y Albemarle.

: entre , incluyendo Pamlico Sound y Albemarle. Vigilancia de tormenta tropical: hasta Chincoteague, Virginia, y en Bermudas.

Actualmente, el ojo del huracán se sitúa a unos 900 km al oeste-suroeste de Bermudas, moviéndose al noroeste a 20 km/h. Se espera que gire al norte y noreste en las próximas 24 horas y acelere rumbo al Atlántico nororiental el viernes.

Temporada ciclónica activa

Los vientos huracanados de Erin se extienden hasta 150 km del centro, mientras los de tormenta tropical alcanzan 425 km.

El sistema se formó la semana pasada cerca de Cabo Verde (África), donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes. Este año, ya se han formado los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal —este último dejó dos víctimas en julio en Carolina del Norte.

La NOAA prevé una temporada “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre 5 y 9 podrían transformarse en huracanes.

