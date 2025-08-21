La Escuela Santa Clara conmemoró el 162 aniversario de la Restauración Dominicana con cine, reflexión patriótica y manualidades que fortalecen la educación integral de los niños

SANTO DOMINGO ESTE, RD.- En el marco del 162 aniversario de la Restauración Dominicana, estudiantes de la Escuela Santa Clara, en Maquiteria, vivieron una jornada especial con la proyección del audiovisual “El Grito de Capotillo”, escrito y dirigido por Félix Germán, con producción de Nandy Rivas S.A. y respaldo de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, presidida por Juan Pablo Uribe.

Cine educativo y reflexión patriótica

La actividad, organizada por la Fundación Dominicana por la Vida (FundoVida) junto al equipo docente, buscó acercar a los estudiantes a los valores patrios. Tras la proyección, el sociólogo y comunicador Juan Cruz Triffolio, presidente de FundoVida, ofreció comentarios sobre la epopeya y respondió inquietudes de los alumnos.

Valor y sacrificio de los héroes

Los niños conocieron detalles de aquel 16 de agosto de 1863, cuando un grupo de patriotas levantó el Grito de Capotillo para expulsar el poderío español, sellando con sangre y sacrificio la libertad nacional.

Taller creativo: pañitos de cocina

Luego de la reflexión histórica, los estudiantes participaron en un taller práctico de elaboración de pañitos para calderos calientes, bajo la guía de Sergio Díaz, miembro de la Organización Dominicana de Ciegos (ODOC). Con retazos de tela y telares, los niños aprendieron a confeccionar piezas útiles y coloridas.

Lectura y compromiso

La jornada concluyó con la entrega de libros donados por el Archivo General de la Nación y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, incentivando la lectura en los más jóvenes.

“Su apoyo tiene una connotación especial y lo valoramos infinitamente”, expresó Triffolio, agradeciendo también a David Vásquez, presidente de la ODOC.

👉 Con estas iniciativas, se fomenta una educación integral que une historia, creatividad y valores patrióticos.

