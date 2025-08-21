27.7 C
Santo Domingo
jueves, agosto 21, 2025
Elecciones RD 2028: David Collado y Leonel Fernández lideran encuestas rumbo a la presidencia

El PRM, PLD y Fuerza del Pueblo ya mueven sus piezas; Collado se proyecta como favorito en los primeros sondeos

SANTO DOMINGO.– Aunque faltan tres años para las elecciones presidenciales de 2028, el escenario político dominicano comienza a definirse con figuras consolidadas y nuevos aspirantes que buscan capitalizar el relevo electoral.

PRM: David Collado en la delantera

En el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministro de Turismo David Collado encabeza ampliamente las encuestas, con más del 65 % de apoyo interno. Le siguen Carolina Mejía y la vicepresidenta Raquel Peña, aunque con porcentajes mucho menores. Otros nombres mencionados dentro del partido son Víctor D’Aza, Wellington Arnaud y Eduardo Sanz (Yayo).

PLD: Francisco Javier vuelve al ruedo

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el exministro Francisco Javier García formalizó su inscripción como precandidato presidencial. También se han registrado Manfred Mata, Mario Bruno González y Elías Sarmiento Reyes. Por su parte, Abel Martínez, candidato en 2024, sigue siendo considerado como una carta de peso dentro de la organización.

Fuerza del Pueblo: Leonel y Omar Fernández

El expresidente Leonel Fernández no ha descartado repetir como candidato de la Fuerza del Pueblo (FP). A su lado, su hijo Omar Fernández, actual senador del Distrito Nacional, aparece en los primeros lugares de las encuestas como posible figura de relevo generacional.

Encuestas y tendencias

De acuerdo con un sondeo de Acento (mayo 2025), David Collado lidera con 26.2 %, seguido de Leonel Fernández (17 %) y Omar Fernández (13.5 %). En el PLD, Francisco Javier García y Abel Martínez aparecen con menor respaldo, aunque mantienen visibilidad.

Otro estudio de Gallup señala que, en una hipotética contienda entre Collado, Leonel y Abel, el ministro de Turismo alcanzaría más del 50 % de preferencia, lo que lo perfila como el aspirante más fuerte hasta ahora.

📌 Más detalles sobre política y elecciones en El Periódico.

