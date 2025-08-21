Desfiles, conciertos y actos patrióticos resaltan el 162 aniversario de la Restauración Dominicana

NUEVA YORK.– Miles de dominicanos celebraron con entusiasmo el Mes de la Herencia Dominicana en Estados Unidos, coincidiendo con el 162 aniversario de la Restauración Dominicana, en un despliegue de amor patrio que trascendió fronteras.

Un liderazgo que impulsa la diáspora

Este año, la celebración tomó fuerza gracias al Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), dirigido por la embajadora Celinés Toribio, viceministra de Relaciones Exteriores.

“El Mes de la Herencia Dominicana y el aniversario de la Restauración nos recuerdan que somos un pueblo fuerte, con raíces firmes y una cultura que trasciende cualquier frontera”, expresó Toribio.

Identidad y orgullo dominicano

La comunidad dominicana en Estados Unidos respondió masivamente a cada actividad: desfiles, festivales, conferencias, exposiciones y actos conmemorativos reunieron a familias, jóvenes y líderes comunitarios, reafirmando la identidad nacional y el compromiso de mantener vivas las tradiciones.

En ciudades como Boston, Lawrence, Rhode Island y Connecticut, miles se dieron cita para celebrar el merengue, la bachata, la gastronomía criolla y la cultura dominicana, fortaleciendo el orgullo de pertenencia.

Restauración y herencia viva

El 162 aniversario de la Restauración fue recordado con respeto, exaltando la importancia de preservar la independencia y la libertad. La comunidad dominicana reafirmó que estos valores deben transmitirse a las nuevas generaciones como legado.

“El entusiasmo de la diáspora reafirma que no solo celebramos nuestra herencia, sino que también aportamos al crecimiento económico, cultural y social de la República Dominicana”, añadió Toribio.

Marca país fortalecida

La herencia dominicana celebrada en Estados Unidos proyecta marca país, consolidando el vínculo entre la diáspora y la nación. Cada actividad fue testimonio de unidad y compromiso, destacando la contribución de los dominicanos en el extranjero al desarrollo del país.

📌 Lee más sobre temas de la diáspora en El Periódico.