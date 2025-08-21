27.7 C
Diputados se preparan para aplicar Ley de Fiscalización

SD. El Congreso Nacional iniciará cambios en su reglamento y manuales internos para adecuarse a la nueva Ley de Fiscalización y Control, mientras aprueba convenio internacional para fortalecer la educación de adultos en América Latina.

Ajustes en el Congreso Nacional

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que el órgano legislativo se prepara para implementar la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que entrará en vigor seis meses después de su promulgación.

Para cumplir con este mandato, el Congreso deberá modificar el Reglamento Interno, el Manual de Técnica Legislativa y el Manual del Procedimiento Legislativo, además de realizar adecuaciones físicas en el Hemiciclo.

“El Reglamento y los Manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes”, explicó Pacheco.

Diputados se preparan para aplicar Ley de Fiscalización

Convenio educativo internacional

En la misma sesión, los legisladores aprobaron en única lectura el convenio para la creación del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL).

El acuerdo, firmado por la UNESCO, la Secretaría General de la OEA y los países de la región desde 1990, establece un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio para fortalecer la educación de adultos mediante investigaciones, documentación y formación continua.

La Comisión de Relaciones Exteriores presentó un informe favorable, resaltando que la República Dominicana, como Estado miembro de la comunidad internacional, mantiene su compromiso con la cooperación y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Homenajes y próxima sesión

La Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio en memoria de Joisy Herrera Pérez, comunitaria de Haina, y de Ricardo de la Cruz (Pantera), dirigente choferil de Santo Domingo Este.

Finalmente, Alfredo Pacheco convocó a la próxima sesión para el miércoles 27 de este mes.

 

