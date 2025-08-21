El operativo busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad en puntos críticos del Gran Santo Domingo

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desarrollaron un operativo de retiro de cabezotes, furgones y colas de patanas dejados de forma indebida en autopistas y calles de alto flujo vehicular.

Puntos intervenidos

Las acciones se concentraron en la autopista de Las Américas, autopista 30 de Mayo, avenida George Washington, avenida Luperón, así como en las calles Manolo Tavárez Justo (La Caleta), Brisa del Caucedo y Nicolás Penson (Boca Chica).

En estas vías, los vehículos pesados obstruían el tránsito y generaban riesgos de accidentes, según informó la Digesett en una nota oficial.

Orden y seguridad vial

El operativo interinstitucional responde al compromiso de prevenir accidentes, mejorar la movilidad y rescatar espacios públicos ocupados de manera irregular, contribuyendo a un tránsito más ordenado y seguro tanto para conductores como para peatones.

Acciones continuarán en todo el país

Tanto la Digesett como el Intrant aseguraron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones en diferentes puntos del país, en cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

