27.7 C
Santo Domingo
jueves, agosto 21, 2025
InicioNoticiasDigesett e Intrant retiran patanas mal estacionadas en autopistas y avenidas
Noticias

Digesett e Intrant retiran patanas mal estacionadas en autopistas y avenidas

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Milton Morrison denuncia intento de soborno por parte de empresa contratada por el Estado

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa Nuria: investigación periodística,...
En Especial

Quisiera que RD se mueva

En Especial Cristhian JiménezEs entendible el pesimismo actual frente a...
Noticias

Digesett investiga incidente entre un agente y un conductor en la avenida John F. Kennedy

Santo Domingo.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito...

 

El operativo busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad en puntos críticos del Gran Santo Domingo

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desarrollaron un operativo de retiro de cabezotes, furgones y colas de patanas dejados de forma indebida en autopistas y calles de alto flujo vehicular.

Puntos intervenidos

Las acciones se concentraron en la autopista de Las Américas, autopista 30 de Mayo, avenida George Washington, avenida Luperón, así como en las calles Manolo Tavárez Justo (La Caleta), Brisa del Caucedo y Nicolás Penson (Boca Chica).

En estas vías, los vehículos pesados obstruían el tránsito y generaban riesgos de accidentes, según informó la Digesett en una nota oficial.

Orden y seguridad vial

El operativo interinstitucional responde al compromiso de prevenir accidentes, mejorar la movilidad y rescatar espacios públicos ocupados de manera irregular, contribuyendo a un tránsito más ordenado y seguro tanto para conductores como para peatones.

Acciones continuarán en todo el país

Tanto la Digesett como el Intrant aseguraron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones en diferentes puntos del país, en cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

📌 Más sobre tránsito y movilidad en El Periódico.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Paetongtarn Shinawatra se defiende tras filtración de audio polémico
Artículo siguiente
Elecciones RD 2028: David Collado y Leonel Fernández lideran encuestas rumbo a la presidencia

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Pepca acusa a Jean Alain y compartes de tácticas dilatorias para frenar juicio por corrupción

Noticias 0
 Mirna Ortiz asegura que las defensas buscan aplazar audiencias...

Elecciones RD 2028: David Collado y Leonel Fernández lideran encuestas rumbo a la presidencia

Noticias 0
 El PRM, PLD y Fuerza del Pueblo ya mueven...

Paetongtarn Shinawatra se defiende tras filtración de audio polémico

Noticias 0
 La primera ministra, suspendida desde julio, enfrenta un posible...

¿Qué pasó esta semana?

Paloma Morphy: de cantar en su cuarto a llenar el Lunario y soñar con estadios

Entretenimiento 0
La cantante mexicana de 25 años presenta su disco...

Atletismo y patinaje brillan en Asunción 2025; Brasil sigue líder del medallero

Deportes 0
 Argentina rompe récord en lanzamiento de martillo y Colombia...

Los cinco del PRM contra los 20 del PLD (hoy mejor que ayeer)

Juan T H 0
Por JUAN T H La Republica Dominicana vive hoy momentos...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group