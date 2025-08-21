27.7 C
Santo Domingo
jueves, agosto 21, 2025
InicioNoticiasDepresión en el embarazo: el grave impacto que puede dejar en el...
Noticias

Depresión en el embarazo: el grave impacto que puede dejar en el cerebro del bebé

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Condenado a 20 años de cárcel un hombre que violó y embarazó a su hijastra adolescente

Santo Domingo, (EFE).- Un tribunal de la jurisdicción de...
Noticias

Reducción del embarazo en adolescentes en República Dominicana

SANTO DOMINGO - El embarazo en adolescentes, un problema...
Noticias

El embarazo adolescente cuesta a R.Dominicana 245 millones de dólares al año

Santo Domingo, El embarazo adolescente le cuesta 245 millones...

La psiquiatra Francis Báez advierte que los trastornos emocionales maternos aumentan riesgos de aborto y afectan el neurodesarrollo fetal, incluso desde el útero.

Santo Domingo, R.D. – La depresión durante el embarazo no solo impacta a la mujer, sino también al desarrollo cerebral y físico del feto, alertó la doctora en psiquiatría Francis Báez, directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE). Sus declaraciones fueron ofrecidas en el programa Consultando con tu médico.

La especialista explicó que los cambios químicos provocados por la depresión materna pueden ser altamente abortivos y dejar secuelas en el neurodesarrollo del niño.

“La Sociedad Mundial de Neuropsicofarmacología recomienda que una mujer con depresión, ansiedad o cualquier trastorno de salud mental corre menos riesgo llevando medicación que sin recibir tratamiento”, afirmó Báez.

Depresión en el embarazo: el grave impacto que puede dejar en el cerebro del bebé
Depresión en el embarazo: el grave impacto que puede dejar en el cerebro del bebé

El impacto del ambiente emocional

La psiquiatra destacó que el entorno emocional de la madre influye directamente en el bienestar del feto, ya que el líquido amniótico transmite sonidos y estímulos.
“Cuando una embarazada recibe agresiones verbales o vive en un ambiente negativo, el niño percibe esa tensión. El útero se contrae, aumentan sustancias como el cortisol y disminuye la serotonina, lo que afecta la formación neurológica del bebé”, explicó.

Un aspecto ignorado por la ginecología

Báez insistió en que muchos ginecólogos no toman en cuenta la dimensión psiquiátrica de la salud materna.
“Un embarazo en medio de conflictos emocionales puede marcar la vida del niño desde la etapa embrionaria”, advirtió.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
El todo o nada perpetúa el statu quo
Artículo siguiente
Auditoría exonera a Lisandro Macarrulla: Cámara de Cuentas confirma manejo transparente en Minpre

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Pepca acusa a Jean Alain y compartes de tácticas dilatorias para frenar juicio por corrupción

Noticias 0
  Mirna Ortiz asegura que las defensas buscan aplazar audiencias...

Elecciones RD 2028: David Collado y Leonel Fernández lideran encuestas rumbo a la presidencia

Noticias 0
  El PRM, PLD y Fuerza del Pueblo ya mueven...

Digesett e Intrant retiran patanas mal estacionadas en autopistas y avenidas

Noticias 0
  El operativo busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad...

¿Qué pasó esta semana?

Explosión cerca de centro de votación donde sufragará Andrónico Rodríguez en Bolivia

Noticias 0
  El incidente no dejó daños ni heridos y el...

MUMBA abrirá sus puertas en 2026 como nueva experiencia cultural en la Ciudad Colonial

Entretenimiento 0
  El proyecto incluye el Museo del Merengue y la...

JCE abre propuestas económicas para emisión de la nueva cédula

Noticias 0
  El consorcio EMDOC fue habilitado para continuar en el...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group