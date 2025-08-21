La psiquiatra Francis Báez advierte que los trastornos emocionales maternos aumentan riesgos de aborto y afectan el neurodesarrollo fetal, incluso desde el útero.

Santo Domingo, R.D. – La depresión durante el embarazo no solo impacta a la mujer, sino también al desarrollo cerebral y físico del feto, alertó la doctora en psiquiatría Francis Báez, directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE). Sus declaraciones fueron ofrecidas en el programa Consultando con tu médico.

La especialista explicó que los cambios químicos provocados por la depresión materna pueden ser altamente abortivos y dejar secuelas en el neurodesarrollo del niño.

“La Sociedad Mundial de Neuropsicofarmacología recomienda que una mujer con depresión, ansiedad o cualquier trastorno de salud mental corre menos riesgo llevando medicación que sin recibir tratamiento”, afirmó Báez.

El impacto del ambiente emocional

La psiquiatra destacó que el entorno emocional de la madre influye directamente en el bienestar del feto, ya que el líquido amniótico transmite sonidos y estímulos.

“Cuando una embarazada recibe agresiones verbales o vive en un ambiente negativo, el niño percibe esa tensión. El útero se contrae, aumentan sustancias como el cortisol y disminuye la serotonina, lo que afecta la formación neurológica del bebé”, explicó.

Un aspecto ignorado por la ginecología

Báez insistió en que muchos ginecólogos no toman en cuenta la dimensión psiquiátrica de la salud materna.

“Un embarazo en medio de conflictos emocionales puede marcar la vida del niño desde la etapa embrionaria”, advirtió.