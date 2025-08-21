El órgano fiscalizador emitió opinión “sin salvedades” sobre la gestión 2020-2021 del Ministerio de la Presidencia, descartando irregularidades y responsabilidades legales

Santo Domingo. – Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la gestión de Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia concluyó que no se encontraron irregularidades en el manejo de los fondos públicos durante los años 2020 y 2021.

El informe oficial otorgó una opinión “sin salvedades” tras revisar los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia (Minpre) correspondientes al período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Recursos manejados conforme a la ley

De acuerdo con el dictamen, los ingresos recibidos y los desembolsos realizados por la institución fueron administrados en conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, su reglamento y el Manual de Clasificadores Presupuestarios.

La auditoría, realizada bajo las Normas de Auditoría Gubernamental, fue firmada por Fabio Roa, director de Auditoría, y Enlly Caridad Santos Ureña, supervisora de grupos de auditoría. Ambos concluyeron que la información financiera presentada por el Ministerio durante los años evaluados es confiable y ajustada a la normativa vigente.

Sin indicios de responsabilidades legales

El informe legal complementario señala que no se evidencian elementos que representen responsabilidades administrativas, civiles o penales. En ese sentido, las actuaciones de los funcionarios del Minpre se desarrollaron dentro del marco legal vigente.

“Se presume la legalidad de las actuaciones y operaciones de la entidad fiscalizada y sus principales funcionarios, por someterse sus actuaciones a las disposiciones constitucionales, legales y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”, indica el documento.

Propósito de la auditoría

La Cámara de Cuentas explicó que las auditorías financieras tienen como objetivo detectar irregularidades y emitir conclusiones, disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de los estados financieros de las entidades públicas. En este caso, la revisión al Minpre ratifica que la gestión de Macarrulla fue transparente y ajustada a las normas.