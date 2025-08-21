27.7 C
Deportes

Atletismo y patinaje brillan en Asunción 2025; Brasil sigue líder del medallero

Argentina rompe récord en lanzamiento de martillo y Colombia domina el patinaje, mientras EE.UU. amenaza el segundo puesto

LUQUE (Paraguay).– El atletismo protagonizó la duodécima jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con récords históricos y medallas repartidas, mientras Colombia arrasó en patinaje y Brasil, aunque sin oros en la jornada, mantuvo el liderazgo del medallero.

Brasil resiste en la cima

La delegación brasileña continúa firme en el primer lugar con 139 medallas (59 de oro, 34 de plata y 46 de bronce).
Colombia se mantiene segunda con 85 preseas (36 oros), pero Estados Unidos, con 99 medallas (35 oros, 33 platas y 31 bronces), acecha de cerca y amenaza con arrebatarle la casilla.

María Rojas, de Panamá, compite en la categoría gimnasia artística equipos femenino en los II Juegos Panamericanos Junior este miércoles en Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

Récord argentino en atletismo

El argentino Tomás Olivera fue el hombre del día al conquistar el oro en lanzamiento de martillo con una marca de 70,61 metros, rompiendo el récord de Cali 2021 (69,78).
La cubana Jocelyn Echazábal también brilló al ganar los 100 metros vallas con 13.29 segundos, sumando la novena medalla de oro para Cuba en atletismo. El podio lo completaron la barbadense Maya Rollins (13.51) y la brasileña Lays Silva (13.60).

En los 400 metros planos, el jamaicano Jasauna Dennis se llevó el oro (45.56), seguido por el trinidense Jaden Marchan (45.80) y el brasileño Vinícius Galeno (45.83).

Bronce para Paraguay

La local Ana Paula Argüello dio alegría a Paraguay al conseguir el bronce en heptatlón femenino con 5.249 puntos. El oro fue para la canadiense Isabella Goudros (5.561) y la plata para la brasileña Ana Luisa Ferraz (5.508).

Atletas compiten en la categoría patinaje velocidad 500 metros distancia individual femenino en los II Juegos Panamericanos Junior este miércoles, en Luque (Paraguay). EFE/Rodrigo Sepulveda

Colombia imparable en patinaje

En patinaje, Yicel Giraldo, Kollin Castro y Santiago Vásquez extendieron el dominio cafetero con tres oros en las pruebas de 5.000 metros por puntos, 500 + distancia femenino y 500 + distancia masculino. El ecuatoriano Nicolás García sorprendió al quedarse con el oro en los 5.000 metros por puntos masculino.

