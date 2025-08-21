Esta iniciativa promoverá la educación y la cultura honrando la memoria de la fallecida hija de Alejandro Grullón y Melba Segura de Grullón.

Santo Domingo, 21 de agosto de 2025. Con el propósito de brindar oportunidades de formación y fortalecer los proyectos culturales de los sectores más necesitados, en especial de las víctimas de la tragedia del Jet Set del 8 de abril, fue lanzado formalmente este jueves el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, en un acto que incluyó la firma de los primeros acuerdos de colaboración con instituciones académicas y culturales de nuestro país.

El Fondo será presidido por la señora Melba Segura de Grullón y cuenta con un consejo directivo compuesto por personalidades como el Dr. Milton Ray Guevara, el Dr. Servio Tulio Castaños, Fernando Hasbún y Ariel Ramos, entre otros.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, del ingeniero Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y su esposa Arelis de Estrella; padres del también fallecido esposo de Alexandra, Eduardo Guarionex Estrella; Joel Santos, ministro de Energía y Minas; Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; Odile Camilo, presidenta de la Asociación de Rectores Universitarios (ADRU) y rectores y representantes de 14 centros académicos de alto nivel de país, entre los cuales se destacan: PUCMM, INTEC, UFHEC, ISA, UNIBE, UCATECI, UCATEBA, UTESA, UNEFA, UNIREMHOS, CHAVON, UNPHU y APEC.

Gracias a la colaboración inicial de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, el Fondo anunció la primera cohorte de becas que beneficiará a 14 estudiantes universitarios sobrevivientes o familiares de las víctimas de la tragedia, en las universidades UAPA, INTEC, ITLA, UNPHU, UNICARIBE, O&M y UASD. Además, tres candidatos se encuentran en proceso de inscripción y serán incorporados a la cohorte una vez hayan formalizado su ingreso en las instituciones académicas de su interés.

Al presentar las características institucionales del Fondo, el Dr. Servio Tulio Castaños, miembro de su Junta Directiva, reconoció la disposición de varias universidades que, por iniciativa propia, ofrecieron facilidades y becas adicionales para sus estudiantes afectados por la tragedia. Explicó, además, que en esta fase inicial la meta inmediata es otorgar hasta 15 becas por universidad, sin importar la carrera o localidad.

Asimismo, se anunció que el Fondo continuará con una especial atención a la población altamente vulnerable de los menores de edad, quienes también serán beneficiados con becas para sus estudios, consolidando así un apoyo integral a la educación y el desarrollo humano en el país.

Con este lanzamiento, el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón se establece como una plataforma de esperanza y solidaridad que busca abrir caminos de aprendizaje, creatividad y fortalecimiento del capital social y cultural de la República Dominicana.