Presidentes de Cuba, Bolivia y Nicaragua participaron en el encuentro virtual encabezado desde Caracas

CARACAS.– Los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por diez países, celebraron este miércoles una reunión virtual extraordinaria convocada por Venezuela frente a lo que califican como “fuerzas oscurantistas” de Estados Unidos.

Llamado a la unión

El presidente Nicolás Maduro, anfitrión del encuentro desde Caracas, instó a la “unión de los pueblos rebeldes y movimientos sociales” de América Latina, el Caribe, EE.UU., África y “más allá” para defender la soberanía venezolana.

“Se atraviesa una coyuntura de frenesí enloquecido de amenazas por parte de quienes se creen dueños del mundo”, afirmó, en alusión a Washington.

Defensa de Venezuela

El mandatario venezolano rechazó lo que describió como “las últimas amenazas contra la soberanía y la paz de Venezuela” y reiteró un llamado a la unión nacional para garantizar la estabilidad del país “con integridad territorial y respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

Contexto regional

La cita fue impulsada por los ministros de Exteriores de la ALBA con el objetivo de revisar los planes de cooperación permanente y evaluar la coyuntura regional. Participaron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Bolivia, Luis Arce, así como el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, acompañado de su esposa y copresidenta Rosario Murillo.

La ALBA, fundada en 2004, está conformada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.

La reacción de EE.UU.

La reunión ocurrió un día después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que Estados Unidos está listo para “usar todo su poder” contra el narcotráfico, tras confirmar el despliegue de tres buques y 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

“El presidente Donald Trump está preparado para frenar el flujo de drogas y llevar a los responsables ante la Justicia”, declaró Leavitt en conferencia de prensa.

