27.7 C
Santo Domingo
jueves, agosto 21, 2025
InicioEntretenimientoAbinader moderniza RTVD y triplica su audiencia
Entretenimiento

Abinader moderniza RTVD y triplica su audiencia

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Abinader cumple un año de su segundo mandato con énfasis en políticas migratorias hacia Haití

El mandatario dominicano marca su primer año del nuevo...
En Especial

Riesgos de la tolerancia de Abinader

En Especial Cristhian JiménezAbinader debe ser menos Luis y más...
Noticias

DEA respalda a Abinader: el cártel de Sinaloa no opera en RD

Vocero Tony Velázquez afirma que el grupo criminal no...

 

Una transformación histórica en la televisión pública

SD, El presidente Luis Abinader presentó la transformación de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Canal 4, que hoy se posiciona como una planta televisora innovadora, con contenidos originales, culturales y de valores. Su audiencia creció más de 262% en tres años.

El mandatario destacó que RTVD se ha convertido en un referente regional gracias a la inversión de más de 228 millones de pesos en licitación tecnológica, lo que permitió modernizar su señal, plataformas y equipamiento.

Los cambios incluyeron la colocación de los canales 4 y 17 en las frecuencias de cable, la asignación del canal 12 en la banda III por parte de INDOTEL, así como una red tecnológica respaldada por Fortinet, garantizando soporte y seguridad permanente.

Modernización de infraestructura y contenidos

Entre los avances resaltan:

  • Remodelación de estudios de producción, edición y postproducción.
  • Construcción del primer estudio infantil del país para el programa Topitok.
  • Creación de un estudio de noticias con escenografía propia.
  • Instalación de una estación satelital terrestre y adquisición de cámaras Sony, Ikegami y Hitachi.

En cuanto a programación, destacan el éxito de Topitok, galardonado con dos Premio Soberano, la serie La Familia Espejo, con 6 prenominaciones a los Premios Platino, y la innovadora serie animada Los Trinitarios, primera histórica del continente con tecnología Motion Capture.

Producción y alcance internacional

En el periodo 2022-2025, RTVD transmitió 18,144 horas en vivo, consolidó su señal digital, amplió la producción local y afianzó alianzas internacionales. Además, ha cubierto eventos de alto impacto como los Juegos Panamericanos, la Feria Internacional del Libro y los debates electorales presidenciales.

El relanzamiento de su portal RTVD.gob.do con plataforma de streaming integrada refuerza la estrategia digital de la televisora.

Formación audiovisual gratuita

Un hito adicional es la creación del Instituto RTVD de Comunicación y Capacitación Audiovisual, que en febrero de 2025 graduó 155 profesionales en producción, edición y contenidos digitales, fortaleciendo el talento joven dominicano.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Ricardo Montaner, afectado por los apagones en Samaná, pide “socorro” al presidente Abinader

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Pepca acusa a Jean Alain y compartes de tácticas dilatorias para frenar juicio por corrupción

Noticias 0
 Mirna Ortiz asegura que las defensas buscan aplazar audiencias...

Elecciones RD 2028: David Collado y Leonel Fernández lideran encuestas rumbo a la presidencia

Noticias 0
 El PRM, PLD y Fuerza del Pueblo ya mueven...

Digesett e Intrant retiran patanas mal estacionadas en autopistas y avenidas

Noticias 0
 El operativo busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad...

¿Qué pasó esta semana?

Dominicanos celebran con orgullo el Mes de la Herencia en EE.UU.

Noticias 0
 Desfiles, conciertos y actos patrióticos resaltan el 162 aniversario...

Taylor Swift deslumbra con su era Showgirl: outfits dignos del escenario de Las Vegas y nuevo álbum que redefine su estilo

Entretenimiento 0
El álbum, ambientado en un universo cabaret lleno de...

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Noticias 0
 Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group