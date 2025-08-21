Una transformación histórica en la televisión pública

SD, El presidente Luis Abinader presentó la transformación de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Canal 4, que hoy se posiciona como una planta televisora innovadora, con contenidos originales, culturales y de valores. Su audiencia creció más de 262% en tres años.

El mandatario destacó que RTVD se ha convertido en un referente regional gracias a la inversión de más de 228 millones de pesos en licitación tecnológica, lo que permitió modernizar su señal, plataformas y equipamiento.

Los cambios incluyeron la colocación de los canales 4 y 17 en las frecuencias de cable, la asignación del canal 12 en la banda III por parte de INDOTEL, así como una red tecnológica respaldada por Fortinet, garantizando soporte y seguridad permanente.

Modernización de infraestructura y contenidos

Entre los avances resaltan:

Remodelación de estudios de producción, edición y postproducción.

Construcción del primer estudio infantil del país para el programa Topitok .

para el programa . Creación de un estudio de noticias con escenografía propia .

. Instalación de una estación satelital terrestre y adquisición de cámaras Sony, Ikegami y Hitachi.

En cuanto a programación, destacan el éxito de Topitok, galardonado con dos Premio Soberano, la serie La Familia Espejo, con 6 prenominaciones a los Premios Platino, y la innovadora serie animada Los Trinitarios, primera histórica del continente con tecnología Motion Capture.

Producción y alcance internacional

En el periodo 2022-2025, RTVD transmitió 18,144 horas en vivo, consolidó su señal digital, amplió la producción local y afianzó alianzas internacionales. Además, ha cubierto eventos de alto impacto como los Juegos Panamericanos, la Feria Internacional del Libro y los debates electorales presidenciales.

El relanzamiento de su portal RTVD.gob.do con plataforma de streaming integrada refuerza la estrategia digital de la televisora.

Formación audiovisual gratuita

Un hito adicional es la creación del Instituto RTVD de Comunicación y Capacitación Audiovisual, que en febrero de 2025 graduó 155 profesionales en producción, edición y contenidos digitales, fortaleciendo el talento joven dominicano.