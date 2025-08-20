29.5 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 20, 2025
InicioNoticiasTrump despliega buques de guerra en el Caribe en presión contra Maduro
Noticias

Trump despliega buques de guerra en el Caribe en presión contra Maduro

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Lula y Noboa se unen contra Trump

Presidentes de Brasil y Ecuador buscan respuesta común a...
Noticias

Protestas en EE.UU. contra plan de Trump para rediseñar mapa electoral en Texas

 Más de 200 manifestaciones se organizan en 34 estados...
Noticias

Misterio en la cumbre de Alaska: Trump y Putin muestran sonrisas al inicio y silencio al final

Los líderes de EE.UU. y Rusia negociaron más de...

Estados Unidos intensifica acciones contra el narcotráfico y apunta directamente al presidente venezolano

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de tres buques de guerra equipados con sistemas de misiles guiados Aegis cerca de las costas de Venezuela, como parte de una operación contra el narcotráfico en la región del Caribe.

La medida se conoció el miércoles a través de una fuente vinculada a la operación, que solicitó anonimato, y representa un nuevo capítulo en la escalada de presión de Washington contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Recompensa millonaria contra Maduro

Días antes, la administración Trump había incrementado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien la justicia estadounidense acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico a través del denominado Cartel de los Soles.

Washington ha desconocido las dos últimas reelecciones del presidente venezolano y lo responsabiliza de encabezar una organización criminal con alcance internacional.

Marines en camino

Medios estadounidenses reportaron además que la Casa Blanca evalúa el envío de 4,000 marines como parte del operativo. La medida refuerza el mensaje del propio Trump, quien aseguró el martes que utilizaría “todos los medios” para detener el tráfico de drogas en la región cuando fue consultado sobre la posibilidad de un despliegue militar en el Caribe.

Contexto regional

El movimiento militar ocurre en un momento de tensiones diplomáticas y económicas entre ambos países. Venezuela, bajo el mando de Maduro, enfrenta sanciones internacionales que han profundizado su aislamiento, mientras que Washington sostiene que el narcotráfico y la corrupción del régimen representan una amenaza para la seguridad hemisférica.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Golpe a las empresas de funcionarios: DGCP suspende 38 registros por conflicto de interés

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

El periodismo frente al dolor: ¿informar o vulnerar la intimidad?

A Quemarropa 0
 La cobertura sensacionalista de tragedias en la prensa dominicana...

Golpe a las empresas de funcionarios: DGCP suspende 38 registros por conflicto de interés

Noticias 0
La Dirección de Contrataciones Públicas canceló de manera preventiva...

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Noticias 0
 Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar...

¿Qué pasó esta semana?

La salud por encima del dinero

Editorial 0
 Editorial La multa de RD$2,189,154 impuesta por la Superintendencia de...

Abinader cumple un año de su segundo mandato con énfasis en políticas migratorias hacia Haití

Noticias 0
El mandatario dominicano marca su primer año del nuevo...

Beca Warner Music Latina 2025 impulsa a Arlen Borrego y reconoce jóvenes dominicanos

Entretenimiento 0
La trompetista cubana Arlen Borrego recibe la prestigiosa Beca...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group