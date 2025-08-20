Estados Unidos intensifica acciones contra el narcotráfico y apunta directamente al presidente venezolano

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de tres buques de guerra equipados con sistemas de misiles guiados Aegis cerca de las costas de Venezuela, como parte de una operación contra el narcotráfico en la región del Caribe.

La medida se conoció el miércoles a través de una fuente vinculada a la operación, que solicitó anonimato, y representa un nuevo capítulo en la escalada de presión de Washington contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Recompensa millonaria contra Maduro

Días antes, la administración Trump había incrementado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien la justicia estadounidense acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico a través del denominado Cartel de los Soles.

Washington ha desconocido las dos últimas reelecciones del presidente venezolano y lo responsabiliza de encabezar una organización criminal con alcance internacional.

Marines en camino

Medios estadounidenses reportaron además que la Casa Blanca evalúa el envío de 4,000 marines como parte del operativo. La medida refuerza el mensaje del propio Trump, quien aseguró el martes que utilizaría “todos los medios” para detener el tráfico de drogas en la región cuando fue consultado sobre la posibilidad de un despliegue militar en el Caribe.

Contexto regional

El movimiento militar ocurre en un momento de tensiones diplomáticas y económicas entre ambos países. Venezuela, bajo el mando de Maduro, enfrenta sanciones internacionales que han profundizado su aislamiento, mientras que Washington sostiene que el narcotráfico y la corrupción del régimen representan una amenaza para la seguridad hemisférica.